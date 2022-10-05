HDP'li Ersoy: "Her yerde kadınlara eşitlik ve özgürlük istiyoruz" - Son Dakika
Üye Girişi

HDP'li Ersoy: "Her yerde kadınlara eşitlik ve özgürlük istiyoruz"

05.10.2022 16:48
HDP'li Ersoy: "Her yerde kadınlara eşitlik ve özgürlük istiyoruz"

HDP İstanbul Milletvekili Oya Ersoy, her yerde kadınlara eşitlik ve özgürlük istediklerini söyledi.

HDP İstanbul Milletvekili Oya Ersoy, her yerde kadınlara eşitlik ve özgürlük istediklerini söyledi.

Ersoy, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İran'da Mahsa Amini'nin "başörtüsü kurallarına uymadığı" gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra ölümünün ardından tüm dünyada kadınların isyanda olduğunu ifade etti.

İran'da kadın direnişi başladığından beri "200'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini ve en az 5 bin kişinin tutuklandığını" belirten Ersoy, İranlı kadınların yanında olduklarını bildirdi.

Ersoy, " Türkiye'de de kadınlar için eşitsizlik ve şiddet olduğunu" iddia etti.

Kadın düşmanlığı ve erkek egemenliğinin tüm dünyada ortak olduğunu ileri süren Ersoy, "İran'da, Türkiye'de, her yerde kadınlara eşitlik ve özgürlük istiyoruz." dedi.

Ersoy, İranlı kadınların eşitlik ve özgürlük mücadelesine destek için basın toplantısı kürsüsünde saçlarını makasla kesti.

YORUMLAR
500
Ahmet Davutoğlu'ndan Selahattin Demirtaş kararı! Şikayetini geri aldı Ahmet Davutoğlu'ndan Selahattin Demirtaş kararı! Şikayetini geri aldı İran'dan iç işlerine müdahale etmekle suçladığı Avrupa'ya 'karşılık veririz' uyarısı İran'dan iç işlerine müdahale etmekle suçladığı Avrupa'ya 'karşılık veririz' uyarısı HDP'li Oluç: 'Başörtüsüyle ilgili yasal, anayasal değişikliğe varız' HDP'li Oluç: 'Başörtüsüyle ilgili yasal, anayasal değişikliğe varız'
Kaynak: AA

Halkların Demokratik Partisi, İstanbul, İran, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika HDP'li Ersoy: 'Her yerde kadınlara eşitlik ve özgürlük istiyoruz' - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:33 Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'tan AEK Larnaca değerlendirmesi: Fiziksel olarak güçlü oyun sergilemek istiyoruz
16:02 Otomotiv Distribütörleri Derneği açıkladı! İşte eylül ayında en çok satılan araba markaları...
15:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan yalanlamadı! İşte erken seçim için dillendirilen tarih...
15:42 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli arasındaki kritik görüşme başladı
15:42 Ahmet Davutoğlu'ndan Selahattin Demirtaş kararı! Şikayetini geri aldı
15:41 Adana'da borç tartışması kanlı bitti! Yeğene sıkılan kurşunlar amcayı vurdu
15:41 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'başörtüsü' çağrısına HDP'den cevap: Yasal ve anayasal bir değişikliğe biz varız
15:38 "İlk öğrendiğim din Hristiyanlıktı" diyen şarkıcı Bayhan'dan dikkat çeken sözler: Beni rahibeler büyüttü
15:04 Süleyman Demirel'in efsane fotoğrafı! Rahatsız olması beklenirken ödüllendirmişti
14:13 Habermetre, dünyanın en büyük ticari araç fuarı IAA Transportation 2022 medya yansımalarını raporladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2022 17:16:29. #1.13#
SON DAKİKA: HDP'li Ersoy: "Her yerde kadınlara eşitlik ve özgürlük istiyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement