HDP'li Ersoy: "Her yerde kadınlara eşitlik ve özgürlük istiyoruz"

HDP İstanbul Milletvekili Oya Ersoy, her yerde kadınlara eşitlik ve özgürlük istediklerini söyledi.

Ersoy, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İran'da Mahsa Amini'nin "başörtüsü kurallarına uymadığı" gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra ölümünün ardından tüm dünyada kadınların isyanda olduğunu ifade etti.

İran'da kadın direnişi başladığından beri "200'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini ve en az 5 bin kişinin tutuklandığını" belirten Ersoy, İranlı kadınların yanında olduklarını bildirdi.

Ersoy, " Türkiye'de de kadınlar için eşitsizlik ve şiddet olduğunu" iddia etti.

Kadın düşmanlığı ve erkek egemenliğinin tüm dünyada ortak olduğunu ileri süren Ersoy, "İran'da, Türkiye'de, her yerde kadınlara eşitlik ve özgürlük istiyoruz." dedi.

Ersoy, İranlı kadınların eşitlik ve özgürlük mücadelesine destek için basın toplantısı kürsüsünde saçlarını makasla kesti.