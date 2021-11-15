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HDP kapatılırsa, 451 kişiye siyasi yasak gelecek - Son Dakika

HDP kapatılırsa, 451 kişiye siyasi yasak gelecek

15.11.2021 08:15

HDP hakkında açılan kapatma davasında son aşama olarak 173 sayfalık ön savunma Yargıtay'a gönderildi. Daha sonra AYM Başkanı Zühtü Arslan'ın belirleyeceği günde görüşülecek kapatma davasında 3'te 2 çoğunluk çıkması durumunda HDP kapatılacak, aralarında vekillerin de bulunduğu 451 kişiye siyasi yasak getirilecek. Bu nedenle milletvekillerinin yeni bir partiye geçmesi mümkün olmayacak.

Terör örgütü PKK'ya yakınlığı ve terör örgütünü öven söylemleri nedeniyle hakkında kapatma davası açılan HDP'nin yeni parti planı da zora girdi. Kapatma davasında son olarak HDP tarafından hazırlanan 173 sayfalık savunma Yargıtay'a gönderildi. Başsavcı Bekir Şahin, HDP'nin savunmasını inceleyecek.

GÖRÜŞÜNÜ MAHKEMEYE SUNACAK

Şahin, savunmayı incelemesinin ardından dava hakkındaki görüşünü mahkemeye sunacak. Bu aşamadan sonra son söz Yargıtay üyelerinde olacak. Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın belirleyeceği günde görülecek kapatma davasında 15 Yargıtay üyesinin oy hakkı olacak. Eğer üyelerin 3'te 2'si "Kapansın" yönünde görüş bildirirse HDP kapatılacak.

YENİ PARTİ PLANI ZORA GİREBİLİR

HDP, partinin kapatılması durumunda bir plan hazırlamış ve yeni parti ihtimalini masaya yatırmıştı. Ancak kapatma davasıyla birlikte aralarında HDP'li mevcut vekillerin de yer aldığı 451 kişiye siyasi yasak getirilmesi ön görülüyor. Eğer bu durum gerçekleşirse, HDP'li vekiller de yeni partiye geçiş yapamayacak. Başta genel başkanlarını ve güçlü vekillerini kaybedecek olan parti ağır yara alacak.

MAL VARLIKLARINA EL KONULMASI DA İSTENİYOR

Yargıtay Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede partinin temelli kapatılması, mal varlıklarına el konulması ve aralarında mevcut milletvekillerinin de olduğu 451 partiliye siyasi yasak getirilmesi isteniyor.

5 YIL SİYASETE GİREMEYECEKLER

Siyasi Partiler Kanunu da siyasi yasak getirilenlere yönelik maddeyi net şekilde ortaya koyuyor. İşte konuyla ilgili kanun maddesi:

Kapatılan siyasi parti bir başka ad altında kurulamaz. Bir siyasi partinin kapatılmasına söz veya eylemleriyle neden olan kurucuları dahil üyeleri, Anayasa Mahkemesinin kapatmaya ilişkin kesin kararının Resmi Gazetede gerekçeli olarak yayımlanmasından başlayarak beş yıl süreyle bir başka partinin kurucusu, üyesi, yöneticisi ve denetçisi olamazlar. Siyasi partiler bu kişileri hiçbir suretle seçimlerde aday gösteremezler.

HDP kapatılırsa, 451 kişiye siyasi yasak gelecek

Halkların Demokratik Partisi, Hizb-i İslami Partisi, Zühtü Arslan, Yargıtay, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika HDP kapatılırsa, 451 kişiye siyasi yasak gelecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: HDP kapatılırsa, 451 kişiye siyasi yasak gelecek - Son Dakika
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