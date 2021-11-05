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HDP, kapatma davasında AYM'ye ön savunma verdi - Son Dakika

HDP, kapatma davasında AYM'ye ön savunma verdi

05.11.2021 16:37
HDP, kapatma davasında AYM'ye ön savunma verdi

HALKLARIN Demokratik Partisi (HDP), hakkında açılan kapatma davası kapsamında bugün Anayasa Mahkemesi'ne ön savunma verdi.

HALKLARIN Demokratik Partisi (HDP), hakkında açılan kapatma davası kapsamında bugün Anayasa Mahkemesi'ne ön savunma verdi.

? Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın HDP'nin kapatılması istemiyle hazırladığı iddianamenin 21 Haziran'da Anayasa Mahkemesi tarafından kabul edilmesiyle başlayan süreç kapsamında HDP ilk savunmasını verdi. 843 sayfalık iddianamede, 451 partili hakkında siyasi yasak istenmiş, 69 partilinin söz ve eylemleri, temelli kapatılması istemindeki 'suçların odağı' olmasına gerekçe olarak gösterilmişti. Anayasa Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianame, 9 Temmuz'da HDP'ye 70 ek klasör ve flaş bellekler içinde resmi olarak gönderildi. Böylelikle, HDP'ye savunma için verilen 90 günlük süre başladı.

HDP ise bugün Yüksek Mahkeme'ye Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonları tarafından hazırlanan yazılı ön savunmasını sundu. HDP'nin savunmasının ardından, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, esas hakkındaki görüşünü Anayasa Mahkemesi'ne sunacak. Bu sürecin ardından Anayasa Mahkemesi raportörünün hazırlayacağı esas hakkındaki rapor, Mahkeme üyelerine dağıtılacak. Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın belirleyeceği günde üyeler bir araya gelerek, kapatma istemini esastan görüşmeye başlayacak. Kapatma davasını, 15 kişiden oluşan Anayasa Mahkemesi heyeti 3'te 2 oy çoğunluğuyla karara bağlayacak.

Yüksek Mahkeme, partinin temelli kapatılmasına, hazine yardımından kısmen ya da tamamen yoksun bırakılmasına hükmedebilecek. Temelli kapatılma kararı verilmesi halinde, eylemleri ile partinin kapatılmasına neden olan isimler 5 yıl süreyle siyasi yasaklı hale gelecek. Bu isimler bir başka partinin kurucusu ve üyesi olamayacak.


Halkların Demokratik Partisi, Anayasa Mahkemesi, Cumhuriyet, Mahkeme, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

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