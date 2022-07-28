HDP'li Gergerlioğlu: "Devlet kurumları büyük ciddiyetsizlik içinde" - Son Dakika
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HDP'li Gergerlioğlu: "Devlet kurumları büyük ciddiyetsizlik içinde"

28.07.2022 11:34
HDP'li Gergerlioğlu: "Devlet kurumları büyük ciddiyetsizlik içinde"

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, devlet kurumlarının ciddiyetsiz şekilde çalıştığını öne sürdü.

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, devlet kurumlarının ciddiyetsiz şekilde çalıştığını öne sürdü.

Gergerlioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, uzun süredir cezaevlerindeki hak ihlallerine değindiğini, dile getirdiği ihlallerin TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunun umurunda olmadığını savundu.

Komisyonun, yaşananları örtbas etme amacıyla hareket ettiğini iddia eden Gergerlioğlu, "Her zamanki gibi önümüzde yine yüzlerce hak ihlali dosyası var. Yaşanan ihlallerle ilgili Adalet Bakanlığına bugüne kadar 3 binden fazla soru önergesi verdim ama ne eski bakan ne de yeni bakan bu sorularımı cevaplamıyorlar." dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın "Türkiye cezaevlerinde tek bir işkence vakası gösteremezsiniz." dediğini ifade eden Gergerlioğlu, "Yaşanan hak ihlalleri ve işkenceye dönük binlerce vaka gösteriyoruz, soru soruyoruz ama cevap alamıyoruz. Kamuoyunun duyarsızlığını fırsat bilip cevap vermeyerek kurtulacağınızı sanmayın. Bu dünyadaki hesaptan kaçabilirsiniz ama öte dünyada çok ağır bir hesap sizi bekliyor. İnsanlar ya tabutta ya da ölüm döşeğinde tahliye oluyorlar. Devlet kurumları büyük ciddiyetsizlik içinde." diye konuştu.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Politika HDP'li Gergerlioğlu: 'Devlet kurumları büyük ciddiyetsizlik içinde' - Son Dakika

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SON DAKİKA: HDP'li Gergerlioğlu: "Devlet kurumları büyük ciddiyetsizlik içinde" - Son Dakika
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