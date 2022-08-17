HDP'li Gergerlioğlu: "Afetlere karşı hazırlıkta en kötü dördüncü ülkeyiz" - Son Dakika
Üye Girişi

HDP'li Gergerlioğlu: "Afetlere karşı hazırlıkta en kötü dördüncü ülkeyiz"

17.08.2022 12:17
HDP'li Gergerlioğlu: "Afetlere karşı hazırlıkta en kötü dördüncü ülkeyiz"

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Türkiye'nin, afetlere karşı hazırlıksızlık anlamında en kötü dördüncü ülke olduğunu savundu.

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Türkiye'nin, afetlere karşı hazırlıksızlık anlamında en kötü dördüncü ülke olduğunu savundu.

Gergerlioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 17 Ağustos 1999'da yaşanan Marmara Depremi'nde sorumluların yeterli şekilde cezalandırılmadığını söyledi.

Uzmanların, Marmara Depremi'nin ardından 30 yıl içinde İstanbul civarında bir deprem yaşanma riskinin yüzde 64 olduğuna yönelik açıklamalarda bulunduğunu aktaran Gergerlioğlu, gereken önlemlerin alınmadığını öne sürdü.

Gergerlioğlu, kentsel dönüşüm yapıldığını ancak bunun daha çok "rantsal dönüşüm" şeklinde seyrettiğini, boş bırakılması gereken toplanma alanlarının binalarla dolu olduğunu iddia etti.

"Afetlere karşı hazırlıksızlık anlamında en kötü dördüncü ülkeyiz." diyen Gergerlioğlu, yeterli güçlendirme çalışmalarının yapılmadığını, birçok yapının tehlike arz ettiğini ileri sürdü.

YORUMLAR
500
Kaynak: AA

Halkların Demokratik Partisi, Togo Cumhuriyeti, Milletvekili, Kocaeli, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika HDP'li Gergerlioğlu: 'Afetlere karşı hazırlıkta en kötü dördüncü ülkeyiz' - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
12:13 Arkadaşının kocasıyla yasak aşk yaşadığı iddialarına Ece Erken'den yalanlama geldi
11:48 Okan Buruk, Cengiz Ünder'i arayarak Galatasaray'a gelmesi için ikna etmeye çalışacak
11:24 Ekonomistler Merkez Bankası'nın merakla beklenen faiz kararı için ortak tahminde bulundu
11:19 Dünyaca ünlü ABD'li şarkıcı JKsoLA ile kızı Ankaralı Namık ve Ümit Besen şarkılarıyla coştu
11:19 Lunaparktaki dönme dolapta cinsel ilişkiye giren çift meraklı gözlere aldırış etmedi
11:15 İBB Başkanı İmamoğlu'dan riskli yapılar için "kira desteği" açıklaması: 3450 TL kira desteği verilmesini meclise getireceğiz
11:12 Şanlıurfa'da şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Enes Gazi Özdemir'in amcasının da 10 yıl önce şehit olduğu ortaya çıktı
11:08 Güne yükselişle başlayan gram altının fiyatı 1.025 liraya yaklaştı
10:54 Güne yükselişle başlayan dolar 17,96 liradan alıcı buluyor
10:45 50 yaşındaki Defne Samyeli'nden bikinili paylaşın! Düzgün fiziğiyle kendine hayran bıraktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2022 12:23:59. #1.13#
SON DAKİKA: HDP'li Gergerlioğlu: "Afetlere karşı hazırlıkta en kötü dördüncü ülkeyiz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement