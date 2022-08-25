HDP'li Gergerlioğlu: "Türkiyelileşerek sorunlar çözülebilecek" - Son Dakika
Üye Girişi

HDP'li Gergerlioğlu: "Türkiyelileşerek sorunlar çözülebilecek"

25.08.2022 12:36
HDP'li Gergerlioğlu: "Türkiyelileşerek sorunlar çözülebilecek"

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Türkiyelileşerek ülkedeki sorunların çözülebileceğini savunarak, "Kürt'ün derdini Türk'ün anladığı, Türk'ün derdini Kürt'ün anladığı bir anlayıştır Türkiyelileşmek.

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Türkiyelileşerek ülkedeki sorunların çözülebileceğini savunarak, "Kürt'ün derdini Türk'ün anladığı, Türk'ün derdini Kürt'ün anladığı bir anlayıştır Türkiyelileşmek." dedi.

Gergerlioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, hafta sonu katıldığı bir programda kendisine yöneltilen sorulara işaret ederek, "Bazı hususlarda önemli ön yargılar var. Bizim derdimiz; bu ön yargıları kırarak, konuşmaya devam edilmesini sağlamak." diye konuştu.

Gergerlioğlu, anayasal değişikliklerle, hakkaniyetli, adaletli ve eşitlik içeren bir vatandaşlık tanımına dönülmesi gerektiğini öne sürdü.

Türkiyelileşerek sorunların çözülebileceğini savunan Gergerlioğlu, "Kürt'ün derdini Türk'ün anladığı, Türk'ün derdini Kürt'ün anladığı bir anlayıştır Türkiyelileşmek." ifadesini kullandı.

YORUMLAR
500
D-100'de zincirleme kaza, araçta sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı D-100'de zincirleme kaza, araçta sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı Babasının evlenmesini istemeyen oğul, evin garajını yakıp kaçtı Babasının evlenmesini istemeyen oğul, evin garajını yakıp kaçtı
Kaynak: AA

Halkların Demokratik Partisi, Kocaeli, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika HDP'li Gergerlioğlu: 'Türkiyelileşerek sorunlar çözülebilecek' - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
12:07 Bakan Nebati'den CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yanıt: Panikle yaptığımız hiçbir işimiz yok, sadece sizin rol kapma girişimlerinizi deşifre ediyoruz
12:04 Sıkışan İbrahim Tatlıses'ten ilk sözler: Düzgün alanda da beni çıkarın
12:01 Ağrı İŞKUR Müdürü Gıyas Güven'in gizlice çekilen cinsel ilişki kasedi Twitter'da ifşa edildi
11:57 Bakan Nebati, Kılıçdaroğlu'na "aceleyle rol kapma" tepkisini göstermişti! Kılıçdaroğlu yanıt verdi
11:23 Şarkıcı İbrahim Tatlıses, geçirdiği trafik kazasında araçta sıkıştı! Bölgeye çok sayıda ekip gönderildi
11:22 Şırnak'ta kocası tarafından katledilen anne ile 3 kızı, gözyaşları içinde son yolculuklarına uğurlandı
11:16 Altının gram fiyatı güne yükselişle başlamasının ardından 1.029 lira seviyesinden işlem görüyor
11:12 Marmaray'da hafta sonu seferleri, 26 Ağustos'tan itibaren gece 01.30'a kadar uzatılacak
10:55 Melih Gökçek, Gülşen'in hakareti sonrası imam hatip öğrencilerine çağrı yaptı: Tek tek suç duyurusunda bulunun
10:37 Gülşen'in "imam hatip" sözlerine AK Parti'den sert tepki: Türkiye'yi ayrıştırmaya çalışmak nefret suçudur ve insanlık ayıbıdır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2022 12:43:20. #1.11#
SON DAKİKA: HDP'li Gergerlioğlu: "Türkiyelileşerek sorunlar çözülebilecek" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement