HDP'li Gergerlioğlu: "Türkiyelileşerek sorunlar çözülebilecek"

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Türkiyelileşerek ülkedeki sorunların çözülebileceğini savunarak, "Kürt'ün derdini Türk'ün anladığı, Türk'ün derdini Kürt'ün anladığı bir anlayıştır Türkiyelileşmek." dedi.

Gergerlioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, hafta sonu katıldığı bir programda kendisine yöneltilen sorulara işaret ederek, "Bazı hususlarda önemli ön yargılar var. Bizim derdimiz; bu ön yargıları kırarak, konuşmaya devam edilmesini sağlamak." diye konuştu.

Gergerlioğlu, anayasal değişikliklerle, hakkaniyetli, adaletli ve eşitlik içeren bir vatandaşlık tanımına dönülmesi gerektiğini öne sürdü.

Türkiyelileşerek sorunların çözülebileceğini savunan Gergerlioğlu, "Kürt'ün derdini Türk'ün anladığı, Türk'ün derdini Kürt'ün anladığı bir anlayıştır Türkiyelileşmek." ifadesini kullandı.