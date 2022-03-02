HDP'li Çepni: "Türkiye'nin enerji üretimine ihtiyacı yok" - Son Dakika
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HDP'li Çepni: "Türkiye'nin enerji üretimine ihtiyacı yok"

02.03.2022 14:09
HDP'li Çepni: "Türkiye'nin enerji üretimine ihtiyacı yok"

HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni, Türkiye'deki elektrik üretiminin tüketimden fazla olduğunu ileri sürerek nükleer enerjiye karşı çıktı.

HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni, Türkiye'deki elektrik üretiminin tüketimden fazla olduğunu ileri sürerek nükleer enerjiye karşı çıktı.

Çepni, Meclis'te HDP'li bazı milletvekilleriyle düzenlediği basın toplantısında, TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmesi beklenen Nükleer Düzenleme Kanunu Teklifi'ne tepki gösterdi. Gerçeklerin ters yüz edildiği bir düzenleme olduğunu ileri süren Çepni, "Nükleer ölümdür." diye konuştu.

AK Parti'nin nükleer enerji projelerini enerji ihtiyacı tarifi üzerinden gerçekleştirdiğini, "Türkiye'de enerji ihtiyacı var." dendiğini söyleyen Çepni, buna da herkesin inandığını ancak gerçeklerin farklı olduğunu iddia etti.

Çepni, Türkiye'nin kurulu gücünün 99 bin 819 megavat, enerji üretiminin ise 320 bin megavat olduğunu savunarak enerjinin en yüksek kullanıldığı ana göre tüketimin 56 bin 300 megavat olduğunu ileri sürdü. Çepni, "Türkiye'nin enerji üretimine ihtiyacı yok." dedi.

Çepni, iletim ve dağıtım hatlarının iyileştirilmesiyle Akkuyu Nükleer Santrali'nde üretilecek olandan 4-5 kat, kompakt ampul kullanımının yaygınlaştırılmasıyla da 2 kat elektrik elde edilebileceğini öne sürdü.

Öte yandan, HDP milletvekilleri ellerinde nükleer karşıtı dövizler taşıdı.

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Nükleer Düzenleme Kanunu Teklifi, Sanayi ve Teknoloji Komisyonunda kabul edildi (1) Nükleer Düzenleme Kanunu Teklifi, Sanayi ve Teknoloji Komisyonunda kabul edildi (1) Nükleer Enerji Teklifi komisyonda Nükleer Enerji Teklifi komisyonda

Halkların Demokratik Partisi, Nükleer, Türkiye, Enerji, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika HDP'li Çepni: 'Türkiye'nin enerji üretimine ihtiyacı yok' - Son Dakika


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