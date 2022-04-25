HDP'li Garo Paylan'dan "Ermeni soykırımı" teklifi açıklaması: 7 yıldır aynı teklifi veriyorum - Son Dakika
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BBC

HDP'li Garo Paylan'dan "Ermeni soykırımı" teklifi açıklaması: 7 yıldır aynı teklifi veriyorum

25.04.2022 10:31
HDP'li Garo Paylan'dan "Ermeni soykırımı" teklifi açıklaması: 7 yıldır aynı teklifi veriyorum

HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan, Cuma günü "Ermeni Soykırımı'nın Tanınması, Soykırım Faillerinin İsimlerinin Kamusal Alandan Kaldırılması" başlıklı kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na verdi. Teklif özellikle iktidar kanadında tepkilere neden olurken, Paylan her yıl aynı teklifi yaptığını ama bu yıl "lince" uğradığını söyledi.

HDP'nin Ermeni milletvekili Garo Paylan; 24 Nisan'la ilgili verdiği kanun teklifinde "Ermeni Soykırımı tanınsın" dedi. Teklif pek çok kesim tarafından tepkiyle karşılanırken; konuyla ilgili hukuki sürecin başlatılacağı dile getirildi.

"ESKİDEN BU MESELELER KONUŞULABİLİYORDU"

BBC Türkçe'ye konuşan Paylan, kendisine yönelik tepkilere ilişkin şu görüşleri dile getirdi:

"Ben 2015 yılında milletvekili oldum ve milletvekili olduğumdan bu yana 7 yıldır aynı teklifi veriyorum. Güncelleme anlamında sadece yılı güncelliyorum. 7 yıldır böyle bir lince maruz kalmadım. Çünkü bu meseleler konuşulabiliyordu Türkiye'de ve her yıl Cumhurbaşkanı'nın taziye dilediği bir konuyla ilgili benim tanımlamam bu şekilde oluyor.

Paylan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben değişmedim, demek ki Türkiye değişti. Geçmişle yüzleşmeyle ilgili pek çok adımlar atılıyordu. Ama şimdi geçmişle yüzleşme defterini de kapatmış Türkiye. Eşit, adil bir gelecek defterini de kapatmış demek ki."

"SESSİZ BİR TÜRKİYE'Yİ HERKES SORGULAMALI"

Partisine yönelik kapatma davasının görüldüğü süreçte, kendisine dönük tepkilerin yükseldiğine işaret eden Paylan, kendilerinin "konuşulmazların konuşulması ve eşit adil gelecek mücadelesi" verdiklerini söyledi.

Bu nedenle partisinin, milletvekillerinin susturulmak istendiğini savunan Paylan, "Ama sessiz bir Türkiye'yi herkes sorgulamalı" görüşünü dile getirdi.

Verdiği tekliflerin daha önce de "soykırım" ifadesini kullandığı için Meclis Başkanlığı tarafından reddedildiğini anımsatan Paylan, "Ben kendilerine de söylüyordum, ne diyelim istiyorsunuz, bu olayın adını koymak gerekiyor. İlla soykırım diye değil, ama tanımlanması ve bunun adını koymak gerektiğini söylüyorum" dedi.

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Ermeni Soykırımı, Garo Paylan, HDP, Politika, Son Dakika

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