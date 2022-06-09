HDP'li Gergerlioğlu: "Asgari ücretin hiçbir anlamı kalmadı" - Son Dakika
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HDP'li Gergerlioğlu: "Asgari ücretin hiçbir anlamı kalmadı"

09.06.2022 11:37
HDP'li Gergerlioğlu: "Asgari ücretin hiçbir anlamı kalmadı"

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, fiyat artışları nedeniyle asgari ücretin hiçbir anlamının kalmadığını öne sürdü.

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, fiyat artışları nedeniyle asgari ücretin hiçbir anlamının kalmadığını öne sürdü.

Gergerlioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin ekonomik olarak bir felaketin eşiğinde olduğunu savunarak, doların 17,20 seviyesine ulaştığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni ekonomi modelinde ısrar ettiğini belirten Gergerlioğlu, gelinen noktada üstü kapalı bir devalüasyon yaşandığını savundu.

Gergerlioğlu, dolar kurunun ve fiyatların sürekli arttığını söyleyerek, "Asgari ücretin hiçbir anlamı kalmadı. Enflasyon aldı başını gidiyor. Savaş halindeki Rusya'da enflasyon yüzde 16, Ukrayna'da yüzde 13 seviyelerinde. Savaşın olmadığı Türkiye'de ekonomi bu kadar kötüyse Allah korusun savaş olsa ne hale düşeceğiz." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Halkların Demokratik Partisi, Ömer Faruk Gergerlioğlu, Milletvekili, Kocaeli, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika HDP'li Gergerlioğlu: 'Asgari ücretin hiçbir anlamı kalmadı' - Son Dakika

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