HDP'li Gergerlioğlu: "CHP, Tanju Özcan'ın disipline sevkinde çok geç kaldı" - Son Dakika
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HDP'li Gergerlioğlu: "CHP, Tanju Özcan'ın disipline sevkinde çok geç kaldı"

14.06.2022 17:47
HDP'li Gergerlioğlu: "CHP, Tanju Özcan'ın disipline sevkinde çok geç kaldı"

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, CHP'nin, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kuruluna sevk etmesine ilişkin, "Çok geç kaldılar.

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, CHP'nin, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kuruluna sevk etmesine ilişkin, "Çok geç kaldılar." dedi.

Gergerlioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın, sığınmacılara yönelik tutumunu eleştirdi.

Özdağ'ın, İstanbul Ataşehir'de trafik kazasında hayatını kaybeden bir çocukla ilgili, "15 yaşındaki çocuğumuz iki Afganlı katil tarafından öldürüldü." diye tweet attığını ifade eden Gergerlioğlu, bu tweet üzerine binlerce kişinin mültecilere ait olduğunu tahmin ettiği atık depolarına saldırdığını söyledi. Gergerlioğlu, "Saldırdıkları yerler de Türk vatandaşlarına ait. Bir söylentiyle, teşvikle gariban işçilerin iş yerlerine saldırılıp yağma, talan ediliyor." diye konuştu.

CHP'nin MYK toplantısında, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilmesine karar verildiğini de anımsatan Gergerlioğlu, "Çok geç kaldılar." ifadesini kullandı.

Özcan'ın sığınmacılara yönelik tutumunu eleştiren Gergerlioğlu, "Ne derler; bir sıçrarsın çekirge, iki sıçrarsın çekirge, üçüncüde ele düşersin çekirge." dedi.

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Kaynak: AA

Halkların Demokratik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Tanju Özcan, Bolu, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika HDP'li Gergerlioğlu: 'CHP, Tanju Özcan'ın disipline sevkinde çok geç kaldı' - Son Dakika

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