HDP'li Gergerlioğlu: "Enflasyonu düşük göstermek için kırk takla atıyorlar" - Son Dakika

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon verilerine ilişkin, "Enflasyonu düşük göstermek için kırk takla atıyorlar." ifadesini kullandı.

Gergerlioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, elektrik ve doğal gaz faturalarının herkesin belini büktüğünü söyledi. Bir öğrencinin 1106 liralık elektrik faturasını kendisine gönderdiğini anlatan Gergerlioğlu, halkın ödeme gücünün üstünde zamların da bir tür insan hakkı ihlali olduğunu savundu.

TÜİK'in ocak ayı enflasyon verilerini açıkladığını belirten Gergerlioğlu, "Enflasyon resmi olarak yıllık yüzde 48,69. Ama ENAG, yıllık enflasyonu yüzde 114,87 açıkladı. Halkın gördüğü enflasyon bu. Vallahi ben ENAG'a inanıyorum. İki de bir başkanı değişen, parti genel başkanlarına kapıyı açmayan TÜİK'e inanmıyorum. Enflasyonu düşük göstermek için kırk takla atıyorlar. Hem ülkeyi mahvettiler hem halka yalan atıyorlar hem memleketi talan ediyor hem de vatandaştan faturayı çıkarmaya çalışıyorlar." sözlerini sarf etti.

HDP'li Gergerlioğlu, cezaevlerinde yaşandığını iddia ettiği bazı sorunları gündeme getirdi.