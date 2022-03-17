HDP'li Gergerlioğlu, Milli Eğitim Bakanlığına servis ihalelerini sordu - Son Dakika

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, "Milli Eğitim Bakanlığına soruyorum; milli eğitim müdürlüklerini, okulları denetliyor musun? Servis ihalelerinde neler dönüyor?" diye sordu.

Gergerlioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, geçen yıl 16 Mart'ta milletvekilliğinin düşürüldüğünü, cezaevinde yattıktan sonra 16 Temmuz 2021'de milletvekilliğine iade edildiğini hatırlattı. HDP'li Gergerlioğlu, "Meclis'te bir daha böyle hukuksuz olayların olmamasını temenni ediyorum. İktidar sahiplerinin yargıyı, yasamayı boyunduruk altına alarak milletin vekillerini Meclis'ten ihraç etme, cezaevine atma girişimlerini de net bir şekilde kınıyorum." diye konuştu.

Rize'de öğrenci servisinin park halindeki TIR'a çarpması sonucu bir kişinin hayatını kaybettiği, 13 kişinin yaralandığı kazaya işaret eden Gergerlioğlu, "Milli Eğitim Bakanlığına soruyorum; milli eğitim müdürlüklerini, okulları denetliyor musun? Servis ihalelerinde neler dönüyor? Servis şoförleri kimdir? Öğrencilerin hayatı kime emanettir? Rize İl Milli Eğitim Müdürlüğünde neler dönüyor?" sorularını yöneltti.