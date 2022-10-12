HDP'li Gergerlioğlu, TBMM Başkanı Şentop'tan Habip Eksik'le ilgili açıklama istedi

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, HDP Iğdır Milletvekili Habip Eksik'in Hakkari'de bir gösteride yaralandığını ifade ederek TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan konuyla ilgili açıklama istedi.
Gergerlioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Eksik'in yaralanmasına ilişkin Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamaya işaret ederek "Hakkari Valisi bir an evvel halktan özür dilemelidir." dedi.
Gergerlioğlu, bu konuya ilişkin TBMM Başkanı Şentop'tan bir açıklama yapmasını beklediklerini söyledi.
Polis memurlarının mobbing içerikli mektuplar bırakarak intihar ettiğini öne süren Gergerlioğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu eleştirdi.
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