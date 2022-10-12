Gergerlioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Eksik'in yaralanmasına ilişkin Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamaya işaret ederek "Hakkari Valisi bir an evvel halktan özür dilemelidir." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Politika › HDP'li Gergerlioğlu, TBMM Başkanı Şentop'tan Habip Eksik'le ilgili açıklama istedi - Son Dakika

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