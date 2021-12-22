HDP'li Kenanoğlu: "Her yıl olduğu gibi 2022 yılı bütçesinde de Aleviler yok" - Son Dakika

HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu, her yıl olduğu gibi 2022 yılı bütçesinde de Alevilerin bulunmadığını öne sürdü.

Kenanoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, bütçe görüşmeleri sırasında sadece 17 HDP'li milletvekilinin bu kesimin sorun ve taleplerini dile getirdiğini savundu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın, bütçe görüşmelerinde "Diyanet İşleri Başkanlığınca Alevi klasiklerinin basımının yapıldığı" şeklindeki açıklamasını aktaran Kenanoğlu, "Bu kitaplar yıllar öncesinden basıldı. Her bütçe döneminde bu klasik eserlerin getirilip Aleviler için yapılan iş gibi anlatılmasından artık biz bıktık. Aslında bu Alevi toplumuna hakaret. 10 kitabı basıp Alevilere bir lütuf olarak gösteriyorsan parasını toplayıp veririz, bunu konuşmaktan vazgeçersin." sözlerini sarf etti.

Ali Kenanoğlu, Alevilerden de herkesten olduğu gibi vergi toplandığını ve bu vergilerin Diyanet İşleri Başkanlığına aktarıldığını belirterek "Bu kadar bütçenin devletin dini kurumu olan ve sadece Sünni İslam anlayışa hizmet eden kuruma aktarılmasını eleştiriyor ve hakkımızı da helal etmiyoruz." dedi.

"Her yıl olduğu gibi 2022 yılı bütçesinde de Aleviler yok." ifadesini kullanan Kenanoğlu, 1990'lı yıllarda "örtülü ödenek" üzerinden cemevlerine para verildiğini, bunun bugün de kaynağı açıklanmayan bir yerden gerçekleştirildiğini ileri sürdü.