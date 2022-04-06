HDP'li Kerestecioğlu: "Ankara'yı hep birlikte çözümlerin başkenti yapmaya gücümüz var" - Son Dakika

HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, Ankara'yı hep birlikte sorunların değil, çözümlerin başkenti yapmaya güçlerinin olduğunu söyledi.

Kerestecioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, yaklaşık 4 yıldır Ankara milletvekili olarak kentin sorunlarını ve HDP'nin çözüm önerilerini dile getirmeye çalıştığını anlatarak, gündeme taşıdıkları bazı sorunların hala sürmesinin üzüntü verdiğini ifade etti.

Çankaya'daki gençlik merkezinin 2021'de faaliyete geçmesi gerekirken hala ortada bir şey bulunmadığını belirten Kerestecioğlu, bu projenin, bir sonraki seçim vaadi olmak üzere bekletildiğini öne sürdü.

Kerestecioğlu, ODTÜ ormanını parçalayacak yol çalışmasını da yeni yönetimin devam ettirmek istediğini, yol açıldığı takdirde ormandaki biyoçeşitliliğin yok olma riskiyle karşılaşacağını, ayrıca yolun devamında yer alan Gölbaşı Özel Çevre Koruma Bölgesinin de tahrip olacağını savundu. Kerestecioğlu, ormanlar yok edilerek, adına "kamuya hizmet" denilemeyeceğini söyledi.

Çeşitli sorunlara ve çözümlerine değinen Kerestecioğlu, "Ankara'yı hep birlikte sorunların değil, çözümlerin başkenti yapmaya gücümüz var. Birlikte değiştirebiliriz." diye konuştu.