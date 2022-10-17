HDP'li Oluç: "İktidar, Türkiye ekonomisini felakete sürükleyerek, veda etmeye hazırlanıyor"

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, 2023 yılı bütçesine ilişkin "İktidar, Türkiye ekonomisini felakete sürükleyerek, veda etmeye hazırlanıyor." dedi.

Oluç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Amasra'daki maden kazasında yaşamını yitirenlere rahmet, yaralı madencilere acil şifalar diledi.

Yaşanan kazadan dolayı üzgün ve kızgın olduklarını belirten Oluç, "Ateş yine düştüğü yeri yaktı. Eğer yasal denetimler yapılıp gerekli önlemler alınsaydı bu facia ve can kayıpları yaşanmayacaktı. Yapılan açıklamalar gösteriyor ki aslında ağır ve çok vahşi bir sömürü sisteminde ısrarlı olunduğu için böylesi felaketler yaşanıyor." diye konuştu.

HDP'li Oluç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, kazayla ilgili "kader planı" sözlerini kullandığını anımsatarak, şunları söyledi:

"Eğer bu kaza kader planıysa neyi soruşturuyorsunuz? Yok ihmalleri soruşturuyorsanız neden kader planı diyorsunuz? Neden insanların inançlarını sömürmeye devam ediyorsunuz? Soma'da yaşanan facia için 'fıtrat' demiştiniz, Amasra'da yaşananlar için 'kader planı' diyorsunuz. Ortada bir plan falan yok. İktidarın denetimleri yeterince yapmaması nedeniyle ortaya çıkan bir durum var. İşçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin tam olarak uygulanması gerekiyor ama bu uygulanmıyor. Açıkça kanuna aykırı uygulamalar sürüyor."

Hakkı Saruhan Oluç, 2023 bütçesinin bugün Meclis Başkanlığına sunulmasının beklendiğini, bütçe gelirinin 3 trilyon 810 milyar lira, bütçe giderinin ise 4 trilyon 470 milyar lira olarak öngörüldüğünü aktardı.

Bütçe gelirinin 3 trilyon 810 milyar lira olmasının, devletin kendi enflasyonunu ortaya koyduğunun göstergesi olarak değerlendirildiğini vurgulayan Oluç, "Bütçe gelirinin artması, vergilerin artması anlamına geliyor. 2023 yılında büyük vergi artışları gündeme gelecek. Bu da her türlü ürünün pahalanması anlamına gelecektir. Öngörülen bütçe açığı ise 660 milyar Türk lirasıdır. Bu, Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının '2023 yılında seçim ekonomisi uygulayacağım' demesinin açıkça ilanıdır. İktidar, bu bütçeyle Türkiye ekonomisini felakete sürükleyerek, veda etmeye hazırlanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Oluç, geçen hafta TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşan sosyal medya ve internet haberciliğine ilişkin düzenlemeyi de eleştirerek, "Bu yasayla birlikte düşman ceza hukuku sistemleşti ve ceza hukuku içine yerleştirildi. Bu uygulamalar bize yapılırken susanlar, şimdi bütün toplumsal ve siyasal muhalefetin başına geldiğinde 'ah vah' diyorlar ama iş işten geçti. İnsan haklarını koruyan ceza hukuku anlayışı terk edilmiştir." ifadesini kullandı.