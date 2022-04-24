HDP'li Paylan'nın kanun teklifine Fahrettin Altun'dan sert tepki: Gaflet, dalalet ve hatta hıyanettir - Son Dakika
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HDP'li Paylan'nın kanun teklifine Fahrettin Altun'dan sert tepki: Gaflet, dalalet ve hatta hıyanettir

24.04.2022 16:25
HDP'li Paylan'nın kanun teklifine Fahrettin Altun'dan sert tepki: Gaflet, dalalet ve hatta hıyanettir

Cumhurbaşkanlığı İletişim Danışmanı Fahrettin Altun, HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, TBMM'ye sunduğu ve 'Ermeni Soykırımı'nın tanınmasını içeren kanun teklifine sert tepki gösterdi. Altun, "Tarihimize yönelik bir iftirayı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kanun teklifi diye sunmak gaflet, dalalet ve hatta hıyanettir" ifadelerini kullandı.

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne 'Ermeni Soykırımı'nın tanınmasını içeren kanun teklifini sundu. Paylan'ın teklifi iptal edildi ayrıca bu teklif büyük tepki gördü. Konuyla ilgili açıklama yapanlardan biri de Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun oldu.

"GAFLET, DELALET VE HIYANETTİR"

"1915 olayları hakkında milletimize ve tarihimize yönelik bir iftirayı TBMM'de kanun teklifi diye sunmak gaflet, dalalet ve hatta hıyanettir. Tarihsel gerçeklikten yoksun, uluslararası hukuk nezdinde geçersiz bu bühtanı reddediyoruz ve hükümsüz addediyoruz" değerlendirmesinde bulunan Altun, şunları kaydetti: "Bu kabul edilemez girişim, her gayrimeşru fırsatı ülkemize besledikleri husumet için kullanmaya çalışanların birliğimize, beraberliğimize saldırısından başka bir şey değildir. Bu saldırının Gazi Meclis çatısı altında yapılması ise karşımızdaki vahametin ciddiyetini göstermektedir. Türk devleti ve milleti bu ahlaksızlığın karşısında duracak, bu hadsizliğe hukuki çerçevede gereken cevabı verecektir. İçine düştükleri aymazlıkla emperyal hesapların maşası olanlar, bir kez daha hezimete uğrayacaklardır. Bizim tarihimizde kara bir leke yoktur."

"ÇARPITMALARA İZİN VERMEYECEĞİZ"

'Hakikat için yaptıkları onca çağrıyı, yalan ve iftiralarının ortaya çıkmasından korktukları için cevapsız bırakanların, 1915 olaylarını türlü çarpıtmalarla istismar etmesine izin vermeyeceklerini' vurgulayan Fahrettin Altun, şöyle devam etti: "Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konudaki samimi gayretleri Ermeni toplumu ve kanaat önderleri tarafından takdir ve memnuniyetle karşılanırken, kötü niyetli kimselerin akıl dışı ithamlarının bin yıllık birlikteliğimizi zehirleme amacı taşıdığı aşikardır. Biz, geçmişte olduğu gibi bugün de milletimizin her bir unsuruyla barış ve güven içinde yaşarken, birlik ve beraberliğimize kast eden her türlü saldırıyla bütün platformlarda mücadele etmeyi sürdüreceğiz. Bu amaçla ASALA başta olmak üzere Ermeni terör örgütlerinin şehit ettiği diplomatlarımızı anmak üzere bugün Viyana'da düzenleyeceğimiz sergi ve panelin de uluslararası kamuoyunda etki oluşturacağına inanıyoruz. Bu vesileyle aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyorum."

ÖMER ÇELİK DE TEPKİ GÖSTERDİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, HDP'li Garo Paylan'ın iade edilen sözde Ermeni soykırımıyla ilgili kanun teklifi hakkında, "Tarihi ve hukuki dayanaklardan yoksun ve asılsız iddiaları esas alan teklifini reddediyoruz ve şiddetle kınıyoruz" dedi.

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Son Dakika Politika HDP'li Paylan'nın kanun teklifine Fahrettin Altun'dan sert tepki: Gaflet, dalalet ve hatta hıyanettir - Son Dakika


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