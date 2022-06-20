HDP'li Toğrul: "5. Zırhlı Tugay arazisini açmak, Gaziantep'in boğulması demek" - Son Dakika
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HDP'li Toğrul: "5. Zırhlı Tugay arazisini açmak, Gaziantep'in boğulması demek"

20.06.2022 11:55
HDP'li Toğrul: "5. Zırhlı Tugay arazisini açmak, Gaziantep'in boğulması demek"

TBMM İdare Amiri ve HDP Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul, Gaziantep'teki 5. Zırhlı Tugay arazisinin imara açılmasına itiraz ederek, "5. Zırhlı Tugay arazisini açmanız demek, Gaziantep'in boğulması demek.

TBMM İdare Amiri ve HDP Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul, Gaziantep'teki 5. Zırhlı Tugay arazisinin imara açılmasına itiraz ederek, "5. Zırhlı Tugay arazisini açmanız demek, Gaziantep'in boğulması demek." dedi.

Toğrul, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Gaziantep belediyelerinin meclis gündemlerinin yüzde 80-90'ının imar değişiklikleriyle ilgili olduğunu iddia ederek, bu projelerden birisinin 5. Zırhlı Tugay arazisinin imara açılmasıyla ilgili olduğunu söyledi.

Bu arazinin, Gaziantep'in havasını temizleyen bir alan olduğunu kaydeden Toğrul, bu arazinin imara açılmasıyla bazı mahallelerin neredeyse havasız kalacağı yönündeki iddiaları dile getirdi.

Sivil toplum örgütlerinin bu karara itiraz ettiklerini belirten Toğrul, Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin bu itirazlara rağmen kararı iptal etmediğini söyledi.

Sivil toplum örgütlerinin başvurusu üzerine mahkemenin yürütmeyi durdurma kararı verdiğini anlatan Toğrul, belediyenin bu karara itiraz ettiğini ve üst mahkemenin kararını beklemeden revize edilmiş yeni bir imar planının belediye meclisinin gündemine getirildiğini öne sürdü.

Üst mahkemenin de belediyenin itirazını reddettiğini aktaran Toğrul, Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin kararında ısrarlı olduğunu dile getirdi.

Toğrul, "5. Zırhlı Tugay arazisini imara açmayın. 5. Zırhlı Tugay arazisini açmanız demek, Gaziantep'in boğulması demek. Bu projeden vazgeçin." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Politika HDP'li Toğrul: '5. Zırhlı Tugay arazisini açmak, Gaziantep'in boğulması demek' - Son Dakika

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