HDP Sözcüsü Günay'dan İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'e tepki Açıklaması - Son Dakika
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HDP Sözcüsü Günay'dan İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'e tepki Açıklaması

08.09.2022 16:30
HDP Sözcüsü Günay'dan İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'e tepki Açıklaması

HDP Sözcüsü Ebru Günay, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in sözlerine tepki göstererek "Hiçbir HDP'li zaten senin olduğun masaya gelmez, hatta oturduğun kıraathanede çay içmez." dedi.

HDP Sözcüsü Ebru Günay, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in sözlerine tepki göstererek "Hiçbir HDP'li zaten senin olduğun masaya gelmez, hatta oturduğun kıraathanede çay içmez." dedi.

Günay, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, siyasi ve ekonomik gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Gelecek seçimin tüm kesimler ve ittifaklar için bir varlık yokluk savaşına dönüştüğünü belirten Günay, Cumhur İttifakı'nın ülkeyi uçurumun eşiğine getirdiğini, Millet İttifakı'nın da "makyajcı" ve "restorasyoncu" bir siyasetle günü kurtarmanın derdine düştüğünü söyledi.

Millet İttifakı'nın adaylık tartışmalarına sıkıştığını, seçim sonrasına dair hiçbir plan ve proje geliştirmediğini belirten Günay, "'Kime hangi bakanlık verilecek, kim masada olsun, kim olmasın, aday kim olsun' gibi kısır tartışmaları sürdüren, seçim sonrasına dair hiçbir şey söylemeyen bir siyasi ittifakın içinde zaten biz olmayız, olamayız. Mesele sadece Erdoğan'ın gitmesi veya kalması değildir. Mesele yerine gelecek olanın Türkiye'yi demokratik ilkelerle yönetip yönetmeyeceğidir. O yüzden en başından beri kişileri değil, ilkeleri konuşalım diyoruz." açıklamasını yaptı.

Hiçbir partiyle bakanlık pazarlığı yapmadıklarını ifade eden Günay, "Sanki HDP, Millet İttifakı'nda yer almak istiyormuş gibi algı üretmek bu ülkeye hiçbir şey kazandırmaz. Biz geçen sene açıkladığımız deklarasyonla tutumumuzu ve ilkelerimizi ortaya koyduk. Ne Cumhur İttifakı'nın ne Millet İttifakı'nın içindeyiz ne de bu ittifakları destekleriz." diye konuştu.

"Tasvip etmeyeceğimiz adaya asla destek vermeyiz"

"Emek ve Özgürlük İttifakı" ile seçime gireceklerini bildiren Günay, "Hiç merak etmeyin, bizim ne aday ne de tercih yapma sorunumuz var. Türkiye'nin en geniş kesimlerine hitap edecek isimler üzerinde şimdiden tartışmaya başladık. Bu kadar açık konuşuyoruz. Bizim tasvip etmeyeceğimiz bir adaya asla destek vermeyeceğimizi tekrar belirtmek isteriz." ifadelerini kullandı.

HDP'nin olduğu masada İYİ Parti'nin olmayacağını dile getiren Akşener'e tepki gösteren Günay, şunları kaydetti:

"Meral Akşener veya onun sözcülerinin işi HDP'ye konum belirlemek değil. Bir kere halk seni Mehmet Ağar ve Tansu Çiller ile çevirdiğin karanlık işlerden tanıyor. Hiç merak etme, senin bu ülkeye vadettiğin tek şey 90'ların karanlığıdır. Hiçbir HDP'li zaten senin olduğun masaya gelmez, hatta oturduğun kıraathanede çay içmez. HDP'nin masası ve ittifakı bellidir. Bizim birlikteliğimiz Emek ve Özgürlük İttifakı'dır."

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Kaynak: AA

Halkların Demokratik Partisi, Millet İttifakı, Meral Akşener, İYİ Parti, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika HDP Sözcüsü Günay'dan İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'e tepki Açıklaması - Son Dakika

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