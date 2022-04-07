Hedef hizmet kalitesini artırmak - Son Dakika
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Hedef hizmet kalitesini artırmak

07.04.2022 15:18
Hedef hizmet kalitesini artırmak

Başkentlilere daha hızlı ve kaliteli bir hizmet vermek için sivil toplum kuruluşları ile iş birliklerine imza atan Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kalite Derneği ve ulusal iş birliği ortağı Avrupa Kalite Yönetim Vakfı ile protokol imzaladı.

Başkentlilere daha hızlı ve kaliteli bir hizmet vermek için sivil toplum kuruluşları ile iş birliklerine imza atan Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kalite Derneği ve ulusal iş birliği ortağı Avrupa Kalite Yönetim Vakfı ile protokol imzaladı. Protokol çerçevesinde, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kişisel ve kurumsal gelişim eğitimleri, çalıştaylar ve paneller düzenlenerek hizmet kalitesinin artırılması sağlanacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentlilere kaliteli bir yönetim sunmak için çalışmalarını sürdürürken, sivil toplum kuruluşları ile de iş birliklerine devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi bu çerçevede Kalite Derneği (KalDer) ve ulusal iş birliği ortağı Avrupa Kalite Yönetim Vakfı (EFQM) ile protokol imzaladı. Ulusal Kalite Hareketi bünyesinde imzalanan 'İyi Niyet Bildirgesi' ve protokolün ardından bir çalışma grubu oluşturulacak ve ABB'nin vatandaşlara daha kaliteli hizmet verilebilmesi için eksiklikleri saptanarak çözüm üretilmesi amacıyla ortak çalışma yürütülecek.

Yavaş: "Kararlı olduğumuzu belirtiyoruz"

Başkanlık Makamı'nda gerçekleşen protokol imza töreninde bildirgeyi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve KalDer Yönetim Kurulu Başkanı Levent Alkışlar imzaladı.

ABB Genel Sekreteri Reşit Serhat Taşkınsu, Genel Sekreter Yardımcısı Kemal Çokakoğlu ve KalDer Ankara Yönetim Kurulu üyelerinin katıldığı törende konuşan ABB Başkanı Mansur Yavaş, "Türkiye Cumhuriyeti Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak Ulusal Kalite Hareketi İyi Niyet Bildirgesi'ne 06.04.2022 tarihinde attığımız bu imza ile mükemmelliğin temel kavramlarını kendi kuruluşumuzun benimsediğini ve yaşama geçirme konusunda kararlı olduğunu belirtiyoruz."

Kent yönetiminde hizmet anlayışını iyileştirecek çalışmaların önemine dikkat çeken KalDer Yönetim Kurulu Başkanı Levent Alkışlar da şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ulusal Kalite Hareketi içinde yer alan kurum ve kuruluşların yöneticileri İyi Niyet Bildirgesi'ni imzalayarak EFQM modelini, ki bu KalDer'in desteklediği bir model, kendi kurum ve kuruluşlarında benimseme ve yaşama geçirme konusunda kararlı olduklarını belirtirler. KalDer bu kuruluşların EFQM modelini esas alarak öz değerlendirmeyi sürekli bir gelişim aracı olarak kullanmalarını destekleyecektir."

Kalite yönetimi tesis edilecek

İmzalanan protokol çerçevesinde Büyükşehir bünyesinde kişisel ve kurumsal gelişim eğitimleri, çalıştaylar ve paneller düzenleyerek hizmet kalitesinin artırılmasını sağlayacak.

18 Nisan 2022 tarihi itibarıyla başlayacak eğitimlerin dışında belediyenin başarılı olabilecek zayıf yönleri belirlenerek geliştirilecek, birimler arası ekip ve takım ruhu güçlendirilecek. Kurumsal kimlik ve aidiyet duygusunun artırılmasının sağlanacağı çalışmalarda kalite yönetimi de düzenli raporlama ve toplantılar ile desteklenecek.

Belediyenin bütünsel anlamda kavranması, sistem ve süreçlerin bir bütün içerisinde yürütülmesi sağlanırken, standartlar ve kalite yönetimi tesis edilecek. Planların rafta kalkmasına engel olmak ve yönetim modeli ile kaliteye erişmek konusunda adımlar atılması için Stratejik Plan uygunluğu gözetilerek sürecin gelişimine destek verilecek. - ANKARA

Hedef hizmet kalitesini artırmak
Hedef hizmet kalitesini artırmak

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Ankara Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Kalite Derneği, Ankara, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Hedef hizmet kalitesini artırmak - Son Dakika


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