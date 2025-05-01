Hegseth\'ten İran\'a Sert Uyarı

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, İran'ın Yemen'deki Husilere verdiği desteğin cezasız kalmayacağını belirterek, "Sonuçlarına, bizim seçeceğimiz zaman ve yerde katlanacaksınız" uyarısında bulundu.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'ten Yemen'deki Husilere destek veren İran'a çok sert uyarı geldi. Sosyal medya platformu X üzerinden "İran'a mesaj" başlıklı bir paylaşım yapan Hegseth, "Husilere verdiğiniz ölümcül desteği görüyoruz. Ne yaptığınızı çok iyi biliyoruz" ifadelerini kullandı. İran'ın "Amerikan ordusunun neler yapabileceğini çok iyi bildiğini" kaydeden Hegseth, Tahran'ın bu konuda "daha önce uyarıldığını" hatırlattı. İran'ın Yemen'deki Husilere verdiği desteğin cezasız kalmayacağını ifade eden Hegseth, "Sonuçlarına, bizim seçeceğimiz zaman ve yerde katlanacaksınız" uyarısında bulundu.

Trump Husileri hedefe koymuştu

ABD Başkanı Donald Trump, 15 Mart'ta yaptığı açıklamada, ABD ordusuna Yemen'deki İran destekli Husilere karşı büyük bir saldırı başlatma talimatı verdiğini duyurmuştu. Gelişmenin ardından ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Yemen'in farklı bölgelerindeki Husi hedeflerine yoğun hava saldırıları gerçekleştirmeye başlamıştı. Misilleme olarak ABD gemilerini ve dronlarını hedef alan Husiler ayrıca İsrail'e yönelik saldırılarını sürdürmüştü. - WASHINGTON