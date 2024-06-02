Hilvan'da Yenilenen Seçimi DEM Parti Adayı Serhan Paydaş Kazandı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Hilvan'da Yenilenen Seçimi DEM Parti Adayı Serhan Paydaş Kazandı

Hilvan\'da Yenilenen Seçimi DEM Parti Adayı Serhan Paydaş Kazandı

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde yapılan belediye başkanlığı seçimini, kesin olmayan sonuçlara göre DEM Parti adayı Serhan Paydaş kazandı. Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) kararıyla yenilenen seçimde, 27 bin 686 seçmenden 20 bin 432'si oy kullandı. Kesin olmayan sonuçlara göre, Serhan Paydaş 10 bin 720 oy alarak belediye başkanı seçildi. AK Parti adayı Aslan Ali Bayık 7 bin 476, Yeniden Refah Partisi adayı Hanif Düzme 935, CHP adayı Mehmet Celal Avcı 80 oy aldı. Yenilenen seçimde 886 oy geçersiz sayıldı.

02.06.2024 22:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde yenilenen belediye başkanlığı seçimini, kesin olmayan sonuçlara göre DEM Parti adayı Serhan Paydaş kazandı.

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) seçimlerin yenilenmesine karar verdiği Hilvan'da, 27 bin 686 seçmenden 20 bin 432'si 124 sandıkta oy kullandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, DEM Parti adayı Serhan Paydaş 10 bin 720 oy alarak belediye başkanı seçildi.

AK Parti adayı Aslan Ali Bayık 7 bin 476, Yeniden Refah Partisi adayı Hanif Düzme 935, CHP adayı Mehmet Celal Avcı 80 oy alırken 886 oy ise geçersiz sayıldı.

İlçede, 31 Mart'taki seçimlerde DEM Parti adayı Serhan Paydaş yüzde 33,20, AK Parti adayı Ali Bayık yüzde 30,72 oy almıştı.

Yüksek Seçim Kurulu, AK Parti'nin "sandık tutanaklarında şaibe olduğu" itirazını değerlendirmiş, Hilvan'da seçimlerin yenilenmesine karar vermişti.

Kaynak: AA

Yüksek Seçim Kurulu, Belediye Başkanlığı, Aslan Ali Bayık, Serhan Paydaş, Mehmet Celal, Hanif Düzme, Şanlıurfa, DEM Parti, AK Parti, Hilvan, Refah, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Hilvan'da Yenilenen Seçimi DEM Parti Adayı Serhan Paydaş Kazandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:15 Mide bulandıran iddia Hatay’da depremde hayatı kabusa dönen genç kız, bir de kuaförün istismarına uğradı Mide bulandıran iddia! Hatay'da depremde hayatı kabusa dönen genç kız, bir de kuaförün istismarına uğradı
19:14 3 ilçe ve 4 belde yeniden sandığa gitti İşte çıkan sonuçlar 3 ilçe ve 4 belde yeniden sandığa gitti! İşte çıkan sonuçlar
18:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hamas sadece kendi topraklarını değil, Anadolu’yu da savunuyor Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hamas sadece kendi topraklarını değil, Anadolu'yu da savunuyor
16:39 Adana’da termometreler 40 dereceyi gösterdi Adana'da termometreler 40 dereceyi gösterdi
14:47 Küçükçekmece’de çöken binayla ilgili dönercinin eski çalışanından korkunç itiraf: Kamyon geçerken bile titriyordu Küçükçekmece'de çöken binayla ilgili dönercinin eski çalışanından korkunç itiraf: Kamyon geçerken bile titriyordu
22:07 Dünyaevine giren AK Partili vekil Bedirhanoğlu’nun nikah şahidi Abdullah Gül oldu Dünyaevine giren AK Partili vekil Bedirhanoğlu'nun nikah şahidi Abdullah Gül oldu
21:08 Ampute Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası’nda İsrail’i 6-0 yendi Ampute Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda İsrail'i 6-0 yendi
20:48 Şimdiden gönülleri fethetti Koşarak Mourinho’nun üzerine gidince Ali Koç kendini siper etti Şimdiden gönülleri fethetti! Koşarak Mourinho'nun üzerine gidince Ali Koç kendini siper etti
20:24 Ali Koç’tan Galatasaraylıları kızdıracak açıklama: Gerçek şampiyon biziz Ali Koç'tan Galatasaraylıları kızdıracak açıklama: Gerçek şampiyon biziz
20:04 Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho: Bu forma artık bedenimin bir parçası Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho: Bu forma artık bedenimin bir parçası
19:36 Kadıköy’de tarihi imza Mourinho, resmen Fenerbahçe’de Kadıköy'de tarihi imza! Mourinho, resmen Fenerbahçe'de
18:39 Önce yazdı, sonra sildi Zaha’dan Okan Buruk’u küplere bindirecek paylaşım Önce yazdı, sonra sildi! Zaha'dan Okan Buruk'u küplere bindirecek paylaşım
18:01 Ali Koç, Aziz Yıldırım’ı Mourinho üzerinden vurdu: Biz getireceğiz dersek getiririz Ali Koç, Aziz Yıldırım'ı Mourinho üzerinden vurdu: Biz getireceğiz dersek getiririz
17:16 Mourinho’nun gelişi bile öfkeyi dindiremedi Ali Koç’u şoke eden protesto Mourinho'nun gelişi bile öfkeyi dindiremedi! Ali Koç'u şoke eden protesto
17:15 Hindistan’da aşırı sıcaklar nedeniyle 33 seçim görevlisi hayatını kaybetti Hindistan'da aşırı sıcaklar nedeniyle 33 seçim görevlisi hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2024 23:04:29. #1.13#
SON DAKİKA: Hilvan'da Yenilenen Seçimi DEM Parti Adayı Serhan Paydaş Kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement