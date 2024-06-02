Hilvan\'da Yenilenen Seçimi DEM Parti Adayı Serhan Paydaş Kazandı

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde yenilenen belediye başkanlığı seçimini, kesin olmayan sonuçlara göre DEM Parti adayı Serhan Paydaş kazandı.
Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) seçimlerin yenilenmesine karar verdiği Hilvan'da, 27 bin 686 seçmenden 20 bin 432'si 124 sandıkta oy kullandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, DEM Parti adayı Serhan Paydaş 10 bin 720 oy alarak belediye başkanı seçildi.
AK Parti adayı Aslan Ali Bayık 7 bin 476, Yeniden Refah Partisi adayı Hanif Düzme 935, CHP adayı Mehmet Celal Avcı 80 oy alırken 886 oy ise geçersiz sayıldı.
İlçede, 31 Mart'taki seçimlerde DEM Parti adayı Serhan Paydaş yüzde 33,20, AK Parti adayı Ali Bayık yüzde 30,72 oy almıştı.
Yüksek Seçim Kurulu, AK Parti'nin "sandık tutanaklarında şaibe olduğu" itirazını değerlendirmiş, Hilvan'da seçimlerin yenilenmesine karar vermişti.
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