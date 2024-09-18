Hindistan'da Cemmu ve Keşmir Seçimleri Başladı - Son Dakika
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Politika

Hindistan'da Cemmu ve Keşmir Seçimleri Başladı

Hindistan\'da Cemmu ve Keşmir Seçimleri Başladı

Cemmu ve Keşmir'de 3 aşamalı milletvekili seçimlerinin ilk aşaması başladı, sonuçlar 8 Ekim'de.

18.09.2024 14:21
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Hindistan'ın Cemmu ve Keşmir eyaletinde 3 aşamalı milletvekili seçimlerinin ilk aşaması bugün başladı. Yaklaşık 8.7 milyon seçmenin meclisteki 90 sandalyenin sahibini belirlemek üzere oy kullanacağı seçimlerin sonucu 8 Ekim'de belli olacak.

Hindistan'ın Cemmu ve Keşmir eyaletinde yaşayan halk, 18 Eylül, 25 Eylül ve 1 Ekim tarihlerinde yapılacak 3 aşamalı milletvekili seçimlerinin ilk gününde sandık başına gitti. Yaklaşık 8.7 milyon seçmenin meclisteki 90 sandalyenin sahibini belirlemek üzere oy kullanacağı seçimlerin ilk gününde, oy merkezlerinin önünde uzun kuyruklar oluştu. Meclisteki sandalyelerin 47'sinin Keşmir'i, 43'ünün ise Cemmu'yu temsil ettiği seçimlerde, toplam 46 ve üzerinde sandalye kazanan parti çoğunluğu sağlayacak. Toplam 219 adayın yarıştığı 3 aşamalı seçimlerin sonunda yeni meclis oluşturulacak. Seçim sonuçları ise 8 Ekim'de belli olacak.

Statüsü değiştirilmişti

Hindistan'da merkezi hükümet Müslüman nüfusun yoğun olduğu Cemmu ve Keşmir'in özerk statüsünü 2019'da iptal ederek bölgeyi doğrudan kendisine bağlamıştı. Bölge daha sonra Cemmu ve Keşmir ile Ladakh olmak üzere ikiye ayrılmıştı. 1947'den bu yana yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasasının da yürürlükten kaldırılması merkezi yönetimin bölgenin demografisini değiştirme çabası olarak yorumlanmıştı.

10 yıl sonra ilk seçim

Önceki milletvekili seçimlerinin 2014 yılında yapıldığı Cemmu ve Keşmir'deki son seçimler, bölgenin özerk statüsünün 2019'da iptal edilmesinden bu yana ilk olması nedeniyle önem taşıyor. Muhalefet partilerinin bölgeye eski statüsünü geri kazandırma vaadinin seçim sonuçlarında belirleyici olabileceği belirtiliyor. - CEMMU

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Hindistan'da Cemmu ve Keşmir Seçimleri Başladı - Son Dakika

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