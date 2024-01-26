Hindistan\'ın bağımsızlığının 75. yıl dönümü Ankara\'da kutlandı

HİNDİSTAN'ın bağımsızlığının 75'inci yıl dönümü, Ankara'da verilen resepsiyon ile kutlandı.

Hindistan'ın bağımsızlığının 75'inci yıl dönümü dolayısıyla Ankara'da bir otelde resepsiyon verildi. Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Virander Paul'un ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar, Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Galip Ensarioğlu, çok sayıda yabancı misyon temsilcisi ve davetli katıldı.

İki ülkenin milli marşları ile başlayan resepsiyonda Hindistan'ın yöresel yemekleri ve dansları tanıtıldı. Burada konuşan Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Virander Paul, Hindistan'ın özünde var olan birliğini korurken farklı kültürleri ve dilleri kucaklayan bir demokrasiye sahip olduğunu belirterek, "Dünyanın en hızlı büyüyen ekonomileri arasında yer alan Hindistan, G-20 üyesi ve güçlü bir kimliğe sahip güvenilir bir paydaş olarak uluslararası toplumun sorumlu bir üyesi olarak varlığını sürdürmektedir. Hindistan ve Türkiye geçmişten bu yana derin bir tarihi bağlar geliştirmiştir. Kültürel kaynaklarımız yüzyıllar boyunca halklar arasında karşılıklı iyi niyete dayalı güçlü bağların kurulmasına yardımcı olmuştur" dedi.

'ERDOĞAN'IN G-20 ZİRVESİNE GELİŞİ ZİRVENİN ÖNEMLİ BİR UNSURUYDU'

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde Türk halkıyla dayanışmalarını gösterdiklerini dile getiren Büyükelçi Paul, aynı zamanda Covid döneminde Türkiye'nin Hindistan'a gösterdiği desteği; yapılan tıbbi yardımları ve dayanışmaları anımsattı. Büyükelçi Paul, G-20 üyesi bir ülke olarak Türkiye'nin G-20 kapsamında Hindistan'da düzenlenen çok sayıda etkinliğe yapıcı katılımlar gerçekleştirdiğini dile getirerek; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yeni Delhi'de düzenlenen G-20 Zirvesi'ne katılımının zirvenin en önemli unsurlarından biri olduğunu söyledi. Paul, ayrıca Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılını içtenlikle kutladığını aktardı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Akçapar ise Türkiye ve Hindistan arasında güçlü tarihsel bağlar bulunduğunu ifade etti. İki ülke arasında uzun süreli bir etkileşim ve dayanışma olduğunu söyleyen Akçapar, 9-10 Eylül 2023 tarihleri arasında düzenlenen G-20 zirvesinin teması olan 'Tek Dünya, Tek Aile, Tek Gelecek' vurgusuna işaret ederek; G-20 hedeflerini desteklediklerini ve birlikte çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.