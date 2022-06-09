Hindistan'ın Bakü Büyükelçisi, Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Hindistan'ın Bakü Büyükelçisi Bavitlung Vanlalvavna, Hindistan'ın iktidar partisi yetkilisinin İslam'a ve Hz. Muhammed'e (s.a.v.) yönelik hakaret içeren sözleri nedeniyle Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Hindistan'ın Bakü Büyükelçisi Bavitlung Vanlalvavna'nın Bakanlığa çağrıldığı bildirildi. Vanlalvavna'ya Hindistan'ın iktidar partisi yetkilisinin İslam'a ve Hz. Muhammed'e (s.a.v.) yönelik hakaret içeren sözlerinin kabul edilemez olduğu ifade edildi. Ayrıca Hint yetkililerin sergilediği İslamofobik tutumun dünyadaki Müslümanların duygularını etkilediğine dikkat çekildi ve Azerbaycan'ın söz konusu davranışı kınadığı belirtildi. Görüşmede, bu gibi durumların farklı dinlere mensup insanların barış içinde bir arada yaşamalarına zarar verdiği ve söz konusu kişilere karşı Hindistan hükümetinin sert önlemler alması gerektiği vurgulandı.

Ne olmuştu

Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin liderliğindeki Halk Partisi'nin (BJP) Sözcüsü Nupur Sharma, katıldığı bir televizyon programında İslam'a, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.) ve eşi Hz. Ayşe'ye yönelik hakaret içeren ifadeler kullanmıştı. Gelen tepkiler üzerine Sharma, dini değerleri aşağıladığı gerekçesiyle görevinden ihraç edilmişti. - BAKÜ