Hindistan, Pakistan ile anlaşmayı askıya aldı - Son Dakika
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Politika

Hindistan, Pakistan ile anlaşmayı askıya aldı

Hindistan, turistlere yönelik saldırıda Pakistan'ı suçladı ve Pakistanlıların 48 saat içinde çıkmasını istedi.

23.04.2025 21:29
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Hindistan'da dün turistlere düzenlenen silahlı saldırıdan Pakistan'ı sorumlu tutarak, Saarc Vize Muafiyet Programı kapsamında ülkede bulunan Pakistanlıların 48 saat içinde ülkeyi terk etmesini istedi. Hindistan ayrıca Pakistan ile yapılan İndus Su Anlaşması'nı askıya aldı.

Hindistan, dün Cemmu ve Keşmir eyaletinde turistlere yönelik düzenlenen silahlı saldırıdan Pakistan'ı sorumlu tuttu. Hindistan Dışişleri Bakanı Vikram Misri, Başbakan Narendra Modi başkanlığında toplanan Güvenlik Kabinesi Komitesi'nin (CCS), saldırının "sınır ötesi terör bağlantıları" nedeniyle Pakistan ile yapılan 1960 İndus Su Anlaşması'nı askıya aldığını belirtti. Pakistan'ı terör örgütlerine destek vermekle suçlayan Misri, Pakistan'ın terör örgütlerine verdiği desteği kalıcı olarak sonlandırana kadar söz konusu anlaşmanın yeninden yürürlüğe girmeyeceğini ifade etti.

Pakistan sınırındaki Attari-Wagah Sınır Kapısı'nın derhal kapatılacağını belirten Misri, geçerli vizesi olanların 1 Mayıs 2025'e kadar buradan ülkelerine dönüş yapabileceği aktardı.

Pakistan vatandaşlarının Saarc Vize Muafiyet Programı kapsamında Hindistan'a girişinin yasaklandığını ifade eden Misri, daha önce verilen tüm vizelerin iptal edildiğini ve bu kapsamda Hindistan'da bulunan Pakistanlılara 48 saat içinde ülkeyi terk etmesi gerektiğini belirtti. Misri, Pakistan'ın "teröre verdiği destek" nedeniyle uluslararası topluma çağrı yapılacağını açıkladı.

Misri, başkent Yeni Delhi'deki Pakistan Yüksek Komisyonu'nda görevli askeri danışmanların "istenmeyen kişi" ilan edildiğini belirterek, söz konusu kişilere Hindistan'ı terk etmeleri için 1 hafta süre verildiğini aktardı. Misri, ayrıca Pakistan'ın başkenti İslamabad'da bulunan Hindistan Yüksek Komisyonu'ndaki görevli askeri danışmanların geri çekileceğini duyurdu.

Cemmu ve Keşmir'de yaklaşık bin 500 gözaltı

Saldırının ardından Hindistan polisi Cemmu ve Keşmir'de düzenlenen operasyonlarda yaklaşık bin 500 kişiyi gözaltına aldı. Güvenlik güçleri, şüpheli saldırganların robot resimlerini yayınlayarak, saldırganların 20 dakika boyunca aralıksız olarak turistlerin üzerine ateş açtığını belirtti.

Cemmu ve Keşmir saldırısı

Hindistan'ın Cemmu ve Keşmir eyaletindeki Anantnag bölgesinde bulunan turistik bir bölge olan Pahalgam'da yer alan ve sadece yürüyerek veya hayvanlarla ulaşılabilen Baisaran'da turistlere yönelik saldırı düzenlenmişti. Saldırıda, 26 kişinin hayatını kaybetmiş, 17 kişi de yaralanmıştı. Saldırıyı Keşmir Direnişi adlı örgüt üstlenmişti. - YENİ DELHİ

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Kaynak: İHA

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