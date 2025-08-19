Hindistan ve Çin Sınır Ticaretini Yeniden Başlatıyor - Son Dakika
Politika

Hindistan ve Çin Sınır Ticaretini Yeniden Başlatıyor

19.08.2025 22:36
Hindistan ve Çin, 5 yıl aradan sonra doğrudan uçuşları ve sınır ticaretini yeniden başlatma kararı aldı.

Hindistan ve Çin, 2020'de yaşanan sınır çatışmalarının ardından 5 yıl aradan sonra direkt uçuşları ve sınır ticaretini yeniden başlatma konusunda mutabık kaldı.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, resmi ziyaret kapsamında geldiği Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de Hindistan Ulusal Güvenlik (NSA) Danışmanı Ajit Doval ile bir araya geldi. Wang ve Doval, iki ülke arasındaki sınır anlaşmazlığı üzerine 24. tur görüşmeyi gerçekleştirdi.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, görüşmede her iki ülkenin Himalaya sınırına yığdığı askerlerin geri çekilmesi, sınırların belirlenmesi ve sınır meseleleri ile ilgili konuların ele alındığı belirtildi. Açıklamada, 5 yıl aradan sonra doğrudan uçuşlar ile sınır ticaretinin yeniden başlatılması, yatırımların artırılması ve vize işlemlerinin kolaylaştırılması konusunda mutabık kalındığı ifade edildi.

Hindistan ve Çin, sınır anlaşmazlığı konusunda gelecek yıl Çin'de tekrar bir araya gelme konusunda anlaştığını açıkladı. İki ülke arasındaki doğrudan uçuşlar 2020'deki Covid-19 pandemisinden bu yana askıya alınmıştı. Uçuşların yeniden başlayacağı gün için ise herhangi bir tarih verilmedi.

Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise Wang'ın Doval'a "Çin-Hindistan ilişkilerinin istikrarlı ve sağlıklı bir şekilde gelişmesinin iki ülke halkının temel çıkarına olduğunu" söylediği belirtilerek, Wang'ın iki ülkenin diyalog yoluyla karşılıklı güveni arttırması ve iş birliğini genişletmesi gerektiğini ifade ettiği aktarıldı.

Wang, Hindistan Başbakanı Modi ile bir araya geldi

Wang, temasları kapsamında ayrıca Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile de bir araya geldi. Modi, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "Hindistan ve Çin arasındaki istikrarlı, öngörülebilir, yapıcı bağlar hem bölgesel hem de küresel barış ve refaha önemli ölçüde katkıda bulunacaktır" dedi.

Öte yandan, Modi'nin bu ayın sonunda Şanghay İşbirliği Örgütü zirvesine katılmak üzere Çin'e gitmesi planlanıyor. Modi, zirveye katılması halinde 7 yıldan uzun bir süredir ilk kez Çin'i ziyaret etmiş olacak.

Çin ve Hindistan arasındaki Himalaya Sıradağları taraflar arasında yıllardır sınır anlaşmazlığına neden olurken, taraflar arasında sınırlar konusunda en son 2020'de gerilim artmıştı. - YENİ DELHİ

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Hindistan, Havacılık, Diplomasi, Politika, Dünya, Son Dakika

20:53
Adalet Bakanlığı'ndan Mücahit Birinci için soruşturma izni
Adalet Bakanlığı'ndan Mücahit Birinci için soruşturma izni
21:27
NATO Genel Sekreteri Rutte'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a telefon
NATO Genel Sekreteri Rutte'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a telefon
