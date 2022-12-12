Adalet Bakanlığı'nın önüne giden Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan açıklama yaptı: Devlet ayağa kalsın, yiğit polislerimiz operasyon için emir bekliyor - Son Dakika
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Adalet Bakanlığı'nın önüne giden Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan açıklama yaptı: Devlet ayağa kalsın, yiğit polislerimiz operasyon için emir bekliyor

12.12.2022 11:55

Hiranur Vakfı'ndaki istismar iddiaları sonrası milletvekilleriyle birlikte Adalet Bakanlığı'na yürüyen Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından dikkat çeken paylaşımlarda bulundu. Aile Bakanlığı'nın durumdan 2 yıldır haberdar olduğunu, Adalet Bakanlığı'nın operasyon emri vermediğini söyleyen Kılıçdaroğlu, durumu "organize kötülük" olarak yorumladı. Kılıçdaroğlu paylaşımında emniyet güçlerinin harekete geçmesi gerektiğini ifade ederek, "Yiğit polislerimiz operasyon için emir bekliyor" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, milletvekilleriyle beraber İsmailağa Cemaati'ne bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşında evlendirilen ve cinsel istismara uğradığı iddia edilen kızı için TBMM'den Adalet Bakanlığı'na yürüdü. Bakanlığın önünde bir açıklama yapan Kılıçdaroğlu, konuyla ilgili sosyal medya hesabından da dikkat çeken paylaşımlarda bulundu.

"OPERASYON YAPILMADIĞI SÜRECE GERGİNLİK ARTACAK"

Olayla ilgili operasyon emri verilmemesini "Organize kötülük" olarak nitelendiren Kılıçdaroğlu, "Günlerdir kendimize gelemiyoruz. 6 yaşında bir bebeğe sistematik tecavüz edildi. Daha süt kokuyordu evladımız. Aile Bakanı, 2 yıldır meseleyi bildiklerini itiraf etti. Anlıyoruz ki Adalet Bakanlığı, tertibi gördüğü halde operasyon emri vermedi. Bu organize kötülüktür. Bu operasyon yapılmadığı sürece, gerginlik artacak" ifadelerine yer verdi.

Bakanlığın önüne giden Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan açıklama yaptı: Yiğit polislerimiz operasyon için emir bekliyor

"SENİN YANINDAYIZ KIZIM"

Paylaşımının devamında Yusuf Ziya Gümüşel'in kızına seslenen Kılıçdaroğlu, "Kızımıza seslenmek istiyorum: Yanındayız, hepimiz senden yanayız. 84 milyon, genci, yaşlısı, inançlısı, inançsızı, dindarı, ateisti hepimiz senin yanındayız kızım. Başı açığı, kapalısı, tüm gençler seninledir kızım" dedi.

"YİĞİT POLİSLERİMİZ EMİR BEKLİYOR"

Son olarak "Bu devlet ayağa kalksın" diyen Kılıçdaroğlu "Yiğit polislerimiz operasyon için emir bekliyor" notunu düştü.

İşte Kılıçdaroğlu'nun o paylaşımları;

Bakanlığın önüne giden Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan açıklama yaptı: Yiğit polislerimiz operasyon için emir bekliyor
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Son Dakika Politika Adalet Bakanlığı'nın önüne giden Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan açıklama yaptı: Devlet ayağa kalsın, yiğit polislerimiz operasyon için emir bekliyor - Son Dakika


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