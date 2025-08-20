Hisarcık AK Parti\'de "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları"

Hisarcık AK Parti İlçe Teşkilatında "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" çerçevesinde AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman'ın başkanlığında 3. kademe yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Teşkilat binasında yapılan toplantıya, İlçe Koordinatörü Meltem Koyuncu, AK Parti Hisarcık İlçe Başkanı Abdullah Akbulut, Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Çalışkan, Kadın Kolları Başkanı Havva Özaydın, 3. kademe yönetim kurulu üyeleri, il genel meclisi üyesi Ahmet Çümen, Belediye Meclisi üyesi Ayşe Uludoğan ve partililer katıldı.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan AK Parti Hisarcık İlçe Başkanı Abdullah Akbulut, "AK Parti Bursa Milletvekilimiz Ayhan Salman'ın başkanlığında gerçekleştirdiğimiz 3. kademe yönetim kurulu toplantımızın akabinde vatandaşlarımızla hasbihal edip, çarşı ve sanayi esnaflarımıza ziyaretlerde bulunduk. Daha sonra şehidimiz jandarma onbaşı Yüksel Arık'ın ailesini ve Kıbrıs gazisi Mehmet Şener'i evlerinde ziyaret edip Cumhurbaşkanımızın selamlarını ilettik. Kendilerine devletimizin her zaman şehit ve gazi ailelerimizin yanında olduğunu belirttik. Ziyaretleriyle bizleri onore eden milletvekilimiz Ayhan Salman'a ve ilçe koordinatörümüz Meltem Koyuncu'ya teşkilatımız ve ilçemiz adına teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız. Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde, "Türkiye Yüzyılı" hedeflerimize kararlılıkla ve emin adımlarla yürüyoruz" dedi. - KÜTAHYA