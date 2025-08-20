Hisarcık AK Parti'de "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Hisarcık AK Parti'de "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları"

Hisarcık AK Parti\'de "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları"
20.08.2025 09:54  Güncelleme: 09:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hisarcık AK Parti İlçe Teşkilatında "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" çerçevesinde AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman'ın başkanlığında 3. kademe yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Hisarcık AK Parti İlçe Teşkilatında "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" çerçevesinde AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman'ın başkanlığında 3. kademe yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Teşkilat binasında yapılan toplantıya, İlçe Koordinatörü Meltem Koyuncu, AK Parti Hisarcık İlçe Başkanı Abdullah Akbulut, Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Çalışkan, Kadın Kolları Başkanı Havva Özaydın, 3. kademe yönetim kurulu üyeleri, il genel meclisi üyesi Ahmet Çümen, Belediye Meclisi üyesi Ayşe Uludoğan ve partililer katıldı.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan AK Parti Hisarcık İlçe Başkanı Abdullah Akbulut, "AK Parti Bursa Milletvekilimiz Ayhan Salman'ın başkanlığında gerçekleştirdiğimiz 3. kademe yönetim kurulu toplantımızın akabinde vatandaşlarımızla hasbihal edip, çarşı ve sanayi esnaflarımıza ziyaretlerde bulunduk. Daha sonra şehidimiz jandarma onbaşı Yüksel Arık'ın ailesini ve Kıbrıs gazisi Mehmet Şener'i evlerinde ziyaret edip Cumhurbaşkanımızın selamlarını ilettik. Kendilerine devletimizin her zaman şehit ve gazi ailelerimizin yanında olduğunu belirttik. Ziyaretleriyle bizleri onore eden milletvekilimiz Ayhan Salman'a ve ilçe koordinatörümüz Meltem Koyuncu'ya teşkilatımız ve ilçemiz adına teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız. Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde, "Türkiye Yüzyılı" hedeflerimize kararlılıkla ve emin adımlarla yürüyoruz" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Son Dakika

Son Dakika Politika Hisarcık AK Parti'de 'Türkiye Yüzyılı Buluşmaları' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burası Hindistan değil Türkiye Mide bulandıran görüntüler Burası Hindistan değil Türkiye! Mide bulandıran görüntüler
Transferi duyurdular Yolun açık olsun Talisca Transferi duyurdular! Yolun açık olsun Talisca
Yargıtay’dan çarpıcı karar Başkasının fotoğrafını paylaşan yandı Yargıtay'dan çarpıcı karar! Başkasının fotoğrafını paylaşan yandı
Özgür Özel’in sözleri Bahçeli’yi küplere bindirdi: Her sözü yalan ve yamuk Özgür Özel'in sözleri Bahçeli'yi küplere bindirdi: Her sözü yalan ve yamuk
Genç kadın, 2 ay önce evlendiği kocasını öldürdü Genç kadın, 2 ay önce evlendiği kocasını öldürdü
Futbolda büyücülük operasyonu 2 kişi gözaltında Futbolda büyücülük operasyonu! 2 kişi gözaltında
Zam pazarlığıyla ilgili dikkat çeken yorum: Rakam bu seviyeye çıkarsa memurlar razı olur Zam pazarlığıyla ilgili dikkat çeken yorum: Rakam bu seviyeye çıkarsa memurlar razı olur
Eşini öldürüp 9 ay boyunca küvette saklayan kadın, sahte kimlikle yakalandı Eşini öldürüp 9 ay boyunca küvette saklayan kadın, sahte kimlikle yakalandı
Sahte ilana kanan yeni evli çift, bir tıkla tüm birikimini kaybetti Sahte ilana kanan yeni evli çift, bir tıkla tüm birikimini kaybetti
Gurme fenomenler çekim yaparken ölüm tehlikesi atlattı Gurme fenomenler çekim yaparken ölüm tehlikesi atlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, El Pais’e yazdı: Asla vazgeçmeyeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan, El Pais'e yazdı: Asla vazgeçmeyeceğiz

09:43
İsrail Savunma Bakanı Katz, Gazze’yi işgal planını onayladı
İsrail Savunma Bakanı Katz, Gazze'yi işgal planını onayladı
08:41
Yasa dışı bahis reklamı yapan 30 sosyal medya hesabına erişim engellendi
Yasa dışı bahis reklamı yapan 30 sosyal medya hesabına erişim engellendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2025 09:57:20. #7.11#
SON DAKİKA: Hisarcık AK Parti'de "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.