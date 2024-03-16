Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı\'na taleplerini iletti

Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, Kütahya'da yapımı tamamlanan köprü, kavşak ve devlet yolunun açılış törenine katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na Hisarcık için taleplerini ilettiklerini ifade etti.
Konuyla ilgili bir açıklama yapan Belediye Başkanı Fatih Çalışkan," Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Abdulkadir Uraloğlu'nun AK Parti Kütahya İl Başkanlığını ziyaretinde kendilerine Emet Hisarcık arası karayolu, Hisarcık Gediz çevreyolu aydınlatması, Hisarcık Koca Köprü yapımı, Gediz çevre yolu köprüsü, Yenidoğan Mahallesi çevre yolu istinat duvarları, yol arazi kam ulaştırma ücretleri olmak üzere 6 talebimizi hem sözlü, hem de yazılı proje olarak ilettik. Sağolsun bakanımız bu sorunlarımızın tamamını çözeceklerini söyledi. Kendilerine ilçem ve şahsım adına çok teşekkür ediyorum. Güçlü iktidar güçlü belediye olarak ilçemize gereken her türlü yatırımları kazandırmaya devam edeceğiz" dedi. - KÜTAHYA
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