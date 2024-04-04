31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde Hisarcık Belediye Başkanı seçilen Mustafa Demirtaş görevine başladı.
Milliyetçi Hareket Partisinden (MHP) Hisarcık Belediye Başkanı seçilen Mustafa Demirtaş, İlçe Seçim Kuruluna giderek mazbatasını aldı. Demirtaş, MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş ile geldiği Belediye Hizmet Binası önünde MHP ilçe yöneticileri, belediye personeli ve partililer tarafından karşılandı. Kurban kesimi ve yapılan duanın ardından makamda gerçekleşen törende Fatih Çalışkan, 2 dönemdir sürdürdüğü belediye başkanlığı görevini Mustafa Demirtaş'a devretti.
MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, eski ve yeni belediye meclisi üyelerinin ve partililerin hazır bulunduğu devir teslim töreninde ilçeye yapmış olduğu hizmetlerden dolayı Fatih Çalışkan'a teşekkür eden Başkan Mustafa Demirtaş, " Bu bir hizmet ve demokrasi yarışıdır. 10 yıl boyunca yaptığınız hizmetlerden berhudarız. Size çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Bundan sonraki hayatınızda ailenizle mutlu ve huzurlu yaşam sürmenizi temenni ederim" diye konuştu.
Daha sonra söz alan Fatih Çalışkan" Bizler 10 yıl boyunca çalışıp, çabaladık, hoş bir seda bırakmak için elimizden geleni yaptık. Başkanıma hayırlı, uğurlu olsun" dedi.
MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, devir teslim töreninde yaptığı konuşmada, "Bu bir nöbet değişimidir. Hepinizin yolu da bahtı da açık olsun. Taş üstüne koymaya devam edeceğiz. Fatih Başkanımla çok çalıştık. İlçemize verdiği hizmetleri çok iyi biliyoruz. Milletvekilliğim dönemimde Hisarcık ilçesine kendi evim, kendi belediyem gibi geldim. Şahsım adına başkanıma çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA
Son Dakika › Politika › Hisarcık Belediye Başkanı Mustafa Demirtaş göreve başladı - Son Dakika
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