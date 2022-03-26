Hisarcık-Gediz yolu 22 Nisan'da yeniden ihaleye çıkıyor - Son Dakika
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Hisarcık-Gediz yolu 22 Nisan'da yeniden ihaleye çıkıyor

26.03.2022 20:28
Hisarcık-Gediz yolu 22 Nisan'da yeniden ihaleye çıkıyor

Kütahya'da Gediz-Hisarcık karayolunun iptal edilen yol ihalesinin 22 Nisan 2022 tarihinde yapılacağı bildirildi.

Kütahya'da Gediz- Hisarcık karayolunun iptal edilen yol ihalesinin 22 Nisan 2022 tarihinde yapılacağı bildirildi.

Daha önce 13 Ağustos 2021 tarihinde yolun ihalesini alan firma için Kamu İhale Kurumuna yapılan itiraz neticesinde ihale iptal edilmişti. Geçtiğimiz yıllarda sıkça yapılan çalışmalarla birlikte, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun Kütahya ziyareti sonrası Hisarcık-Gediz yolunun tamamlanması hususunda AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, AK Parti Kütahya Milletvekilleri Ahmet Tan, Ceyda Çetin Erenler, İshak Gazel'in yoğun çabaları ile ihaleye çıkarılarak İstanbul merkezli bir firmaya verilmişti. Yol ihalesinin Nisan ayında yapılacağını söyleyen AK Parti Gediz İlçe Başkanı Mehmet Erkan, "AK Parti Kütahya milletvekillerimizin ve il başkanımızın yoğun çalışmaları sonucu daha önce iptal edilen Hisarcık-Gediz yolunun ihalesi 22 Nisan 2022 tarihinde gerçekleştirilecek" dedi.

İlçe Başkanı Erkan, "Hisarcık-Gediz karayolunun yapılması için emeği geçen, başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Ulaştırma Bakanımız Adil Karaismailoğlu'na, Kütahya Valimiz Ali Çelik'e, AK Parti Kütahya İl Başkanımız Sebahattin Ceyhun'a, milletvekillerimiz Ahmet Tan, İshak Gazel, Ceyda Çetin Erenler'e, Karayolları Genel Müdürlüğümüze, Bursa Bölge Müdürlüğümüze emek ve katkıları için teşekkür ediyorum" dedi. - KÜTAHYA

Hisarcık-Gediz yolu 22 Nisan'da yeniden ihaleye çıkıyor

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Hisarcık, Kütahya, Nisan, Gediz, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Hisarcık-Gediz yolu 22 Nisan'da yeniden ihaleye çıkıyor - Son Dakika


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