Hizan Kaymakamı, 15 Temmuz Şehitlerini Anma Etkinliği Kapsamında Şehitliği Ziyaret Etti - Son Dakika
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Politika

Hizan Kaymakamı, 15 Temmuz Şehitlerini Anma Etkinliği Kapsamında Şehitliği Ziyaret Etti

Hizan Kaymakamı, 15 Temmuz Şehitlerini Anma Etkinliği Kapsamında Şehitliği Ziyaret Etti

Bitlis'in Hizan Kaymakamı Nurhalil Özçelik, 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Gayda Mezarlığındaki şehitliği ziyaret etti.

15.07.2024 17:12  Güncelleme: 17:17
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Bitlis'in Hizan Kaymakamı Nurhalil Özçelik, 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Gayda Mezarlığındaki şehitliği ziyaret etti.

Şehitlik ziyaretinde Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından 15 Temmuz başta olmak üzere canlarını feda eden tüm şehitler için dualar okundu. 15 Temmuz'da tek vücut, tek millet olmanın şuurunun hep birlikte yaşandığını belirten Kaymakam Özçelik, "Milletimizin birlik ve beraberliğini bozmaya, vatanımızı bölmeye çalışan hiç bir yapıya asla fırsat verilmeyeceğini tüm dünyaya ispat ettik. 15 Temmuz 2016'da istikbalimize, istiklalimize ve milli hakimiyetimize yönelik iç ve dış güçlerin girişimi ile darbe girişiminde bulunulmuştur. Vatanın bütünlüğü, milletin birlik ve beraberliğine yönelik bu hain darbe girişimi, halkımızın birlik ve beraberliği ile sonuçsuz kalmıştır. Bu uğurda canını feda eden tüm şehitlerimizin ruhları şad olsun" dedi.

Düzenlenen programa Hizan Belediye Başkanı Yahya Şam, İlçe Jandarma Komando Tabur Komutanı Binbaşı Ömür Tekeli, kurum amirleri, bazı siyasi parti temsilcileri, STK başkanları ile şehit ve gazi yakınları katıldı. - BİTLİS

Kaynak: İHA

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