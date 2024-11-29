Hizbullah: İsrail'e Karşı Savaşa Hazırız

Politika

Hizbullah lideri Naim Kasım, İsrail ile yapılan ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesinin ardından yaptığı ilk açıklamada, "Anlaşmanın uygulanması için Hizbullah ve Lübnan ordusu arasındaki koordinasyon üst düzeyde yürütülecektir. Ancak İsrail'in saldırması halinde savaşa hazırız" dedi.

Hizbullah lideri Naim Kasım, İsrail ile varılan ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesinin ardından ilk kez konuştu. İsrail ile aylarca süren çatışmaların ardından varılan anlaşmayı "ilahi zafer" olarak niteleyen Kasım, bu zaferin 2006 yılındaki zaferden daha büyük olduğunu söyledi. İsrail'in kayıplarının "çok büyük" olduğunu kaydeden Kasım, "İsrail'de binlerce kişi sınır kasabalarından ve sınır boyunca uzanan yerleşim yerlerinden göç etmek zorunda kaldı" dedi.

Ateşkesi onayladıklarını kaydeden Kasım, "Anlaşmanın uygulanması için Hizbullah ve Lübnan ordusu arasındaki koordinasyon üst düzeyde yürütülecektir. Ancak İsrail'in saldırması halinde savaşa hazırız" ifadelerini kullandı.

Çatışmalarda İsrail askerlerinin çok fazla kayıp verdiğini vurgulayan Kasım, öldürülen lider Hasan Nasrallah tarafından ortaya konan planların "etkili olduğunu ve çeşitli gelişmeleri" dikkate aldığını söyledi.

"İsrail, Lübnan halkı karşısında başarılı olamamıştır"

İsrail güçlerinin binlerce insanı öldürdüğünü ve yerinden ettiğini kaydeden Kasım, "Dünyayı hayrete düşüren ve İsrail ordusuna korku salan kararlı Lübnan halkı karşısında başarılı olamamıştır" diye konuştu. Kasım konuşmasında Lübnan cumhurbaşkanının 9 Ocak'ta yapılacak parlamento oturumunda seçilmesini umduğunu belirtti. Kasım, örgütün meşru müdafaa hakkını koruduğunu bir kez daha vurguladı.

Hizbullah'ın eski lideri Nasrallah ve Nasrallah'ın halefi olarak görülen Haşim Safiyuddin'in de aralarında bulunduğu çok sayıda kişiyi anan Kasım, Filistin'e desteğin durmayacağını vurguladı. - BEYRUT