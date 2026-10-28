Hizbullah lideri Naim Kasım, İsrail'in işgali sürdükçe silahsızlanmayı anlamsız buldu

Hizbullah lideri Naim Kasım, İsrail'in işgali sürdükçe silahsızlanmayı anlamsız bulduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hizbullah lideri Naim Kasım, sonuçları netleşmeyen İsrail seçimlerine ilişkin İsrail'in işgalini sürdüremeyeceğini ve topraklarımızdan çekilmek zorunda olduğunu söyledi. Kasım, işgal ve saldırılar sürdükçe Hizbullah'ın silahsızlandırılmasını tartışmanın anlamsız olduğunu belirtti.
Hizbullah lideri Naim Kasım, İsrail seçimlerine ilişkin yaptığı açıklamada, "İsrail'i kimin yönettiğiyle ilgilenmiyoruz ancak açıkça belirtelim ki İsrail işgalini sürdüremez ve topraklarımızdan çekilmek zorunda" dedi.
Hizbullah lideri Naim Kasım, dün düzenlenen ve henüz sonuçları netleşmeyen İsrail seçimlerine ilişkin yazılı açıklamada bulundu. Kasım, "İsrail'i kimin yönettiğiyle ilgilenmiyoruz ancak açıkça belirtelim ki İsrail işgalini sürdüremez ve topraklarımızdan çekilmek zorunda. Direniş devam edece, kendisine ve Lübnan'a yönelik saldırganlığa karşı koyacaktır. İşgal sürdüğü ve saldırılar devam ettiği sürece Hizbullah'ın silahsızlandırılmasını tartışmanın hiçbir anlamı yok" dedi.
Kaynak: İHA
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