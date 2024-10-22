Hizbullah, Netanyahu'nun Evine Saldırıyı Üstlendi

Politika

Hizbullah, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun evine cumartesi günü düzenlen saldırıyı üstlendi.

Hizbullah Medya Ofisi Başkanı Muhammed Afif düzenlediği basın toplantısında, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 19 Ekim Cumartesi günü Caesarea'daki evine İHA ile gerçekleştirilen saldırının arkasında Hizbullah'ın olduğunu duyurdu. Afif, "Hizbullah, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun evine yönelik saldırının tüm sorumluluğunu üstleniyor" ifadelerini kullandı. Afif, çatışmalar devam ettiği sürece İsrail ile müzakere olmayacağını vurguladı. Afif ayrıca, İsrail'in Güney Lübnan'a başlattığı kara harekatından bu yana bazı Hizbullah mensuplarını esir aldığını, onların sağlığından İsrail'in sorumlu olduğunu söyledi. Hizbullah'ın şu ana kadar herhangi bir İsrail askerini esir almadığını belirten Afif, "Düşmandan (İsrail) esir almamız uzun sürmeyecek" dedi.

Netanyahu'nun evine saldırı

Öte yandan, İsrail Başbakanlık Ofisi Netanyahu ve eşinin saldırı sırasında evde olmadığı açıklamıştı. Netanyahu ise saldırıdan saatler sonra yaptığı paylaşımda, "Bugün beni ve eşimi öldürmeye çalışan İran ajanları acı bir hata yaptı" ifadelerini kullanmıştı. - BEYRUT