Hizbullah'tan ABD ile Temasa Tepki - Son Dakika
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Hizbullah'tan ABD ile Temasa Tepki

21.06.2026 20:23
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Hizbullah, Lübnan hükümetinin ABD ile teması kınadı, İsrail'e karşı misilleme yapılacağını açıkladı.

Hizbullah, Lübnan hükümetinin ABD ile doğrudan temasta bulunmasını kınadı. Hizbullah lideri Naim Kasım, İsrail askerlerinin Lübnan'da kalmasının imkansız olduğunu belirterek, İsrail tarafından gerçekleştirilecek herhangi bir ateşkes ihlaline karşılık vereceklerini açıkladı.

ABD, İsrail ve Lübnan arasında ABD'nin başkenti Washington DC'deki görüşmelerde yeni bir turun düzenlenmesi planlanırken, Hizbullah, Lübnan hükümetinin ABD ile doğrudan temasta bulunmasını kınadı. Hizbullah tarafından yapılan açıklamada, ABD ile temasların Lübnan'ın egemenliğini baltalayacağı ve İsrail'in çıkarlarına hizmet edeceği savunuldu. Açıklamada Lübnan heyetinden "ülkenin egemenliğine el konulduğunu" belirten ABD diktelerinin kabul edilmesinin istendiği ve bunun Beyrut yönetimini "İsrail ile uzlaşmaya yönelenlerle aynı çizgiye getirdiği" kaydedildi. Söz konusu görüşmelerin "hatalı" bir varsayıma dayandığı ve Lübnan'ın çıkarlarına hizmet etmek yerine "ülkenin teslimiyetine" yol açacağı ifade edilen açıklamada ayrıca, hükümetin sürece katılımının "düşmanın projesiyle mücadeleyi, direnişin sahadaki çabalarını ve halkın büyük fedakarlıklarını engellediği" belirtildi. Lübnan hükümetinin söz konusu unsurları İsrail'in ülke topraklarından tamamen ve şartsız çekilmesi için baskı aracı olarak kullanabileceği savunuldu. Hizbullah, hükümetin toplantıya katılmasının Lübnan'ın istikrarı ve bağımsızlığı için riskleri artırdığını ve bunun "ABD ve İsrail'in politika hedeflerine uyum" anlamına geldiğini öne sürdü.

"İsrail askerlerinin Lübnan topraklarında kalması imkansızdır"

Hizbullah lideri Naim Kasım de İsrail'in Lübnan topraklarını işgaline ilişkin açıklama yaptı. İsrail'in Lübnan'da kalmayacağını söyleyen Kasım, Hizbullah'ın herhangi bir ateşkes ihlaline karşılık vereceğini vurguladı. Kasım, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun İsrail askerlerinin Lübnan'ın güneyindeki işgalini gerekli görüldüğü sürece sürdüreceği yönündeki açıklamalarına tepki göstererek, Lübnan'da herhangi bir sözde İsrail güvenlik bölgesini kabul etmediklerini söyledi. Hizbullah lideri, "İsrail askerlerinin Lübnan topraklarında kalması imkansızdır. İsrail için güvenlik bölgeleri söz konusu değildir. Egemenliği korumakla görevli, iş birliği yaptığımız ulusal bir ordumuz var. İsrail bir saldırgandır ve ülkeyi terk etmelidir" ifadelerini kullandı.

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları

Bu gelişme İsrailli yetkililerin İsrail ordusuna herhangi bir kısıtlama olmadan Lübnan'a yönelik saldırılar düzenlenebileceği talimatı vermesinin ardından geldi.

İsrail, ABD-İran arasında imzalanan mutabakat zaptında Lübnan dahil olmak üzere tüm cephelerdeki çatışmaların sonlandırıldığına yönelik bir maddenin yer almasına rağmen geçtiğimiz perşembe gecesi Lübnan'a saldırılarını yoğunlaştırmıştı. Saldırılar cuma günü de devam etmişti. Hizbullah'ın misilleme gerçekleştirmesinin ardından bölgede gerilim yükselmiş ancak cuma günü ABD'li bir yetkili taraflar arasında ateşkes ilan edildiğini açıklamıştı.

Tahran yönetimi, ABD ile yürütülen müzakere sürecinde Lübnan'a yönelik İsrail saldırılarını en önemli başlıklardan biri olarak değerlendiriyor. İranlı yetkililer, daha önce birçok kez Lübnan'a yönelik saldırıların bölgedeki çatışmaları yeniden şiddetlendirebileceğine yönelik açıklamalar yapmıştı. - BEYRUT

Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, İsrail, Lübnan, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Hizbullah'tan ABD ile Temasa Tepki - Son Dakika

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