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Politika

Hizmet-İş Sendikası Türkiye'nin En Çok Üyeye Sahip Sendikası

Hizmet-İş Sendikası Türkiye\'nin En Çok Üyeye Sahip Sendikası

Hizmet-İş Sendikası Şırnak Şube Başkanı Nevzat Uysal, Türkiye genelinde iş kolunda en fazla üye sayısına sahip olduklarını belirtti. Uysal, sendikanın üyelerine olan bağlılığının ve sendika gücünün en somut göstergesi olduğunu ifade etti. Şube Başkanı, sendikanın üyelerinin haklarını korumak ve refahlarını artırmak için mücadelelerine devam edeceklerini vurguladı.

27.07.2024 11:41
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Hizmet-İş Sendikası Şırnak Şube Başkanı Nevzat Uysal, Türkiye'nin en çok üyeye sahip sendikası konumda olduklarını söyledi.

Hizmet-İş Sendikası Şırnak Şube Başkanı Nevzat Uysal, Türkiye genelinde iş kolunda en fazla üye sayısına sahip sendika olmaktan büyük gurur ve mutluluk duyduklarını ifade etti. Bu başarının, sendika gücünün ve üyelerine olan bağlılığının en somut göstergesi olduğunu belirten Uysal, "İş kolumuzun zirvesinde yer alarak, çalışanlarımızın haklarını savunmada ve onlara en iyi hizmeti sunmada lider konumdayız. 31 Mart yerel seçimlerinden sonra, üyelerimize ve sendikamıza yönelik çeşitli baskılarla karşı karşıya kaldık. Ancak, bu baskılara rağmen dimdik ayakta durarak, zirvedeki yerimizi kimseye bırakmadık. Bu süreçte gösterdiğimiz direnç ve kararlılık, üyelerimize olan inancımızın ve onlara verdiğimiz sözlerin bir sonucudur. Bu vesileyle, Genel Başkanımız Mahmut Arslan'ın liderliğinde yürüttüğümüz çalışmaların önemini bir kez daha vurgulamak istiyorum. Arslan'ın vizyonu ve kararlılığı, sendikamızın başarısında büyük rol oynamıştır. Kendisine ve yönetim kurulumuza, gösterdikleri özveri ve destek için teşekkür ederim. Şırnak Şube Başkanlığı olarak, bu başarıya katkı sağlayan tüm üyelerimize ve bu yolda emek veren herkese minnettarız. Hizmet İş Sendikası, her zaman olduğu gibi, üyelerinin haklarını korumak ve onların refahını artırmak için mücadelesine devam edecektir. Önümüzdeki dönemde de aynı azim ve kararlılıkla çalışarak, işçi hakları mücadelesinde ön saflarda yer alacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Hizmet İş Sendikası olarak, daima üyelerimizin yanında olmaya ve onların sesini duyurmaya devam edeceğiz" dedi. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

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