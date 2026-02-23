Hocalı şehitleri için Tunçbilek'te anma programı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hocalı şehitleri için Tunçbilek'te anma programı

Hocalı şehitleri için Tunçbilek\'te anma programı
23.02.2026 10:59  Güncelleme: 11:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Tunçbilek Beldesi'nde Hocalı Soykırımı anma töreni gerçekleşti.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Tunçbilek Beldesi'nde Hocalı Soykırımı anma töreni gerçekleşti.

20. yüzyılın en büyük insanlık trajedilerinden biri olan Hocalı Soykırımı'nın yıl dönümü dolayısıyla Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Tunçbilek beldesinde geniş katılımlı bir anma programı düzenlendi.

Kütahya Azerbaycanlılar Kültür ve Dayanışma Derneği ile Tunçbilek Belediyesi tarafından, Azerbaycan İstanbul Başkonsolosluğu'nun katkılarıyla organize edilen etkinlik, birlik ve beraberlik mesajlarına sahne oldu.

Anma programı, belediye binası önünden Azerbaycan Parkı'na kadar süren yaklaşık bir kilometrelik "Saygı Yürüyüşü" ile başladı. Ellerde Türk ve Azerbaycan bayraklarıyla gerçekleştirilen yürüyüşe Üniversiteli Azerbaycan öğrencileri ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Tunçbilek Azerbaycan Parkı'nda gerçekleştirilen törene; Kütahya Valisi Musa Işın, Milletvekilleri Mehmet Demir ve Ahmet Erbaş, Azerbaycan İstanbul Konsolosu Zaur Allahverdizade, il ve ilçe protokolü ile çok sayıda vatandaş katıldı. Programda, Hocalı'da katledilen masum siviller rahmetle anılırken, yaşanan dramın dünya kamuoyu tarafından unutulmaması gerektiği vurgulandı.

Törende konuşan Kütahya Valisi Musa Işın, Hocalı Soykırımı'nın insanlık vicdanında kapanmaz yaralar açtığını ifade etti. Vali Işın, "Hocalı'da yaşananlar sadece Azerbaycanlı kardeşlerimizin değil, tüm insanlığın ortak acısıdır. Benzer acıların bir daha yaşanmaması için bu büyük zulmü unutmamalı, unutturmamalı ve hafızalarımızı daima diri tutmalıyız" dedi.

Programda Hocalı şehitleri için Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi. Katılımcıların parkta bulunan anıt önünde hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından anma etkinliği sona erdi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Tunçbilek, Politika, Tavşanlı, Kütahya, Son Dakika

Son Dakika Politika Hocalı şehitleri için Tunçbilek'te anma programı - Son Dakika

Çilem Sağlam’ın Fedakarlığı Çilem Sağlam'ın Fedakarlığı
Tek tıkla banka hesabınız sıfırlanabilir Ramazanı bile alet ettiler Tek tıkla banka hesabınız sıfırlanabilir! Ramazanı bile alet ettiler
Ölümle burun buruna 24 saat Yaşlı kadın 5 metrelik yarıkta sıkışmış halde bulundu Ölümle burun buruna 24 saat! Yaşlı kadın 5 metrelik yarıkta sıkışmış halde bulundu
Dünya diken üstünde Ülkeyi 50 füze ve 297 İHA ile vurdular Dünya diken üstünde! Ülkeyi 50 füze ve 297 İHA ile vurdular
Gürsel Tekin’den CHP’den ihraç edilenlere açık mektup Gürsel Tekin'den CHP'den ihraç edilenlere açık mektup
Türkiye’nin en büyük 50 şirketinden biriydi Resmen TMSF’ye devredildi Türkiye'nin en büyük 50 şirketinden biriydi! Resmen TMSF'ye devredildi

10:59
Ünlü ismin son görüntüsü tartışma yarattı
Ünlü ismin son görüntüsü tartışma yarattı
10:42
Türkiye’nin yanı başında tarihi görüntü Trump beklenen adımı attı
Türkiye'nin yanı başında tarihi görüntü! Trump beklenen adımı attı
10:29
Normal bir şekilde maç yaparken gelen haberle içeri koştular
Normal bir şekilde maç yaparken gelen haberle içeri koştular
09:52
Emeklilik hayali kuran milyonları üzecek gelişme “Altın dokunuş“ devri kapandı
Emeklilik hayali kuran milyonları üzecek gelişme! "Altın dokunuş" devri kapandı
09:29
Çok sayıda polis tutuklandı Alman savcıya suikast iddiası
Çok sayıda polis tutuklandı! Alman savcıya suikast iddiası
09:26
Komşu komşuyu vurdu, bir gecede ailesinden 18 kişiyi kaybetti
Komşu komşuyu vurdu, bir gecede ailesinden 18 kişiyi kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2026 11:26:14. #7.11#
SON DAKİKA: Hocalı şehitleri için Tunçbilek'te anma programı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.