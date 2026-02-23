Hocalı şehitleri için Tunçbilek\'te anma programı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Tunçbilek Beldesi'nde Hocalı Soykırımı anma töreni gerçekleşti.

20. yüzyılın en büyük insanlık trajedilerinden biri olan Hocalı Soykırımı'nın yıl dönümü dolayısıyla Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Tunçbilek beldesinde geniş katılımlı bir anma programı düzenlendi.

Kütahya Azerbaycanlılar Kültür ve Dayanışma Derneği ile Tunçbilek Belediyesi tarafından, Azerbaycan İstanbul Başkonsolosluğu'nun katkılarıyla organize edilen etkinlik, birlik ve beraberlik mesajlarına sahne oldu.

Anma programı, belediye binası önünden Azerbaycan Parkı'na kadar süren yaklaşık bir kilometrelik "Saygı Yürüyüşü" ile başladı. Ellerde Türk ve Azerbaycan bayraklarıyla gerçekleştirilen yürüyüşe Üniversiteli Azerbaycan öğrencileri ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Tunçbilek Azerbaycan Parkı'nda gerçekleştirilen törene; Kütahya Valisi Musa Işın, Milletvekilleri Mehmet Demir ve Ahmet Erbaş, Azerbaycan İstanbul Konsolosu Zaur Allahverdizade, il ve ilçe protokolü ile çok sayıda vatandaş katıldı. Programda, Hocalı'da katledilen masum siviller rahmetle anılırken, yaşanan dramın dünya kamuoyu tarafından unutulmaması gerektiği vurgulandı.

Törende konuşan Kütahya Valisi Musa Işın, Hocalı Soykırımı'nın insanlık vicdanında kapanmaz yaralar açtığını ifade etti. Vali Işın, "Hocalı'da yaşananlar sadece Azerbaycanlı kardeşlerimizin değil, tüm insanlığın ortak acısıdır. Benzer acıların bir daha yaşanmaması için bu büyük zulmü unutmamalı, unutturmamalı ve hafızalarımızı daima diri tutmalıyız" dedi.

Programda Hocalı şehitleri için Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi. Katılımcıların parkta bulunan anıt önünde hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından anma etkinliği sona erdi. - KÜTAHYA