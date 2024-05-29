Hollanda'da Eski İstihbarat Teşkilatı Başkanı Dick Schoof Başbakan Olarak Önerildi - Son Dakika
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Politika

Hollanda'da Eski İstihbarat Teşkilatı Başkanı Dick Schoof Başbakan Olarak Önerildi

Hollanda'da yapılan genel seçimlerin ardından sağcı koalisyon partileri, başbakanlık görevi için eski İstihbarat Teşkilatı Başkanı Dick Schoof'u önerdi. Schoof, aşırı sağcı, İslam ve Avrupa Birliği (AB) karşıtı Geert Wilders'ın Özgürlük Partisi'nin (PVV) hakim olduğu koalisyon hükümetine liderlik edecek.

29.05.2024 16:58
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Hollanda'da kurulacak koalisyon hükümetinde eski İstihbarat Teşkilatı Başkanı Dick Schoof, başbakan olarak önerildi.

Hollanda'da 6 ay önce yapılan genel seçimlerin ardından yeni başbakan üzerinde uzlaşı sağlandı. Sağcı koalisyon partileri, başbakanlık görevi için 67 yaşındaki eski İstihbarat Teşkilatı Başkanı Dick Schoof'u önerdi. Koalisyon liderleri aslen sol görüşlü İşçi Partisi'nden gelen ancak iç ve dış tüm tehditlerle başa çıkabilecek isim olarak görülen Schoof'tan başbakanlığı üstlenmesini istedi. Önümüzdeki günlerde hükümet kurma görevinin verilmesi beklenen Shoof, aşırı sağcı, İslam ve Avrupa Birliği (AB) karşıtı Geert Wilders'ın Özgürlük Partisi'nin (PVV) hakim olduğu, Dilan Yeşilgöz-Zegerius liderliğindeki Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi (VVD), Pieter Omtzigt liderliğindeki Yeni Sosyal Sözleşme ve Çiftçi Vatandaş Hareketi Partisi'nin (BBB) yer aldığı koalisyon hükümetine liderlik edecek.

"Tüm Hollanda halkının başbakanı olacağım"

Wilders konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tebrikler Dick. Dick Schoof'un harika bir geçmişi var, partizan değil ve bu nedenle partilerin üstünde, dürüst ve aynı zamanda çok sempatik" ifadelerini kullandı.

Basın toplantısı gerçekleştiren Schoof ise tüm Hollanda halkının başbakanı olmayı hedeflediğini vurgulayarak, "Başbakan olarak hem siyasi alanda hem de toplumda bağların güçlendirilmesine katkıda bulunabilirim" şeklinde konuştu.

Kasım ayında yapılan seçimden birinci çıkan Özgürlük Partisi'nin (PVV) lideri Geert Wilders, aşırı sağ, İslam ve Avrupa Birliği (AB) karşıtı görüşlerinden kaynaklanan rahatsızlık nedeniyle başbakanlıktan vazgeçmişti. - AMSTERDAM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Hollanda'da Eski İstihbarat Teşkilatı Başkanı Dick Schoof Başbakan Olarak Önerildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hollanda'da Eski İstihbarat Teşkilatı Başkanı Dick Schoof Başbakan Olarak Önerildi - Son Dakika
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