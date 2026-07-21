Hollanda'dan İsrail Yerleşimlerine İthalat Yasağı

Hollanda, 22 Eylül'den itibaren İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da bulunan yasadışı Yahudi yerleşimlerinden ithalatı yasaklayacağını açıkladı.

İrlanda, Belçika ve İspanya'nın ardından Hollanda'da İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da bulunan yasadışı Yahudi yerleşimlerinden ithalatı yasaklayacağını açıkladı. Söz konusu ithalat yasağı 22 Eylül'de yürürlüğe girecek.

Hollanda Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Hollanda'nın bu hukuka aykırı duruma katkıda bulunmayacağı ve uluslararası hukuktan kaynaklanan yükümlülüğünü yerine getireceği ifade edildi.

Filistinliler adına hukuki girişimlerde bulunan Global Echo adlı kuruluşun haziran ayında yayımladığı rapora göre, yasadışı Yahudi yerleşimlerden Avrupa Birliği'ne yapılan ithalatın yarısını Hollanda yapıyor. - LAHEY