Hollanda'dan vatandaşlarına İran'a gitmeyin çağrısı - Son Dakika
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Hollanda'dan vatandaşlarına İran'a gitmeyin çağrısı

07.10.2022 23:58
Hollanda'dan vatandaşlarına İran'a gitmeyin çağrısı

Hollanda Dışişleri Bakanlığı, İran'da artan güvenlik sıkıntısı nedeniyle Hollanda vatandaşlarından İran'ı terk etmelerini ve seyahat etmemeleri çağrısında bulundu.

Hollanda Dışişleri Bakanlığı, İran'da artan güvenlik sıkıntısı nedeniyle Hollanda vatandaşlarından İran'ı terk etmelerini ve seyahat etmemeleri çağrısında bulundu.

İran'ın başkenti Tahran'da 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesinin ardından ülke genelindeki protestoların başlamasının ardından Hollanda Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlarını uyardı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, İran'da artan güvenlik sıkıntısı nedeniyle İran'ın renk kodunun kırmızıya dönüştürüldüğü bildirilirken, "İran'a gitmeyin. İran'da mı kalıyorsunuz? O zaman güvenli bir şekilde ülkeyi terk edin. Ülkede birçok noktada şiddete yol açabilecek gösteriler olabilir. Son dönemde gösterilerin sayısı arttı. Polis, keyfi olarak sert davranabilir. Gösterilere katılan kişiler tutuklanma ve hapis cezası ile karşı karşıya kalabilir. İran makamları ayrıca yabancı uyrukluları keyfi olarak gözaltına alabilir veya kovuşturabilir. Hollanda'nın bu durumda konsolosluk yardımı sunma olanakları, özellikle de İran vatandaşıysanız veya İran vatandaşıysanız çok sınırlıdır" denildi.

Bakanlık ayrıca İran'da bulunan vatandaşlara Dışişleri Bakanlığı Bilgi Servisi'ne kayıt olması konusunda uyarıda bulundu. Seyahat edecek kişilere öncesinde seyahat tavsiyesinin tamamının okunması gerektiğinin de altını çizdi. - AMSTERDAM

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Kaynak: İHA

Dışişleri Bakanlığı, Togo Cumhuriyeti, Hollanda, İran, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Hollanda'dan vatandaşlarına İran'a gitmeyin çağrısı - Son Dakika

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