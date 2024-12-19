Honaz'da 100. Yıl Atatürk Parkı Hizmete Açıldı - Son Dakika
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Politika

Honaz'da 100. Yıl Atatürk Parkı Hizmete Açıldı

Honaz\'da 100. Yıl Atatürk Parkı Hizmete Açıldı

Denizli'nin Honaz ilçesinde, Honaz Belediyesi tarafından Hisar Mahallesi'ne kazandırılan 100. Yıl Atatürk Parkı, düzenlenen törenle açıldı. Törende konuşan belediye başkanları, parkın çocuklar ve aileler için önemini vurgulayarak yeni projelerin müjdesini verdi.

19.12.2024 12:48  Güncelleme: 12:51
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Denizli'de Honaz Belediyesi tarafından Hisar Mahallesi'ne kazandırılan 100. Yıl Atatürk Parkı, Honaz Belediye Başkanı Yüksel ve Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu tarafından hizmete açıldı.

Honaz Belediyesi tarafından Hisar Mahallesi'ne kazandırılan 100. Yıl Atatürk Parkı düzenlenen törenle halkın kullanımına açıldı. Açılış törenine Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, Hisar Mahallesi Muhtarı Saim İncekara, meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Hisar Mahallesi Muhtarı Saim İncekara açılışta yaptığı konuşmada; "Böyle güzel bir tesisi mahallemize kazandıran Belediye Başkanımız Sayın Yüksel Kepenek'e mahallem ve şahsım adına teşekkür ederim. En güzel günlerde kullanılmak amacıyla, çocuklarımızın güzel vakitler geçirmesini diliyorum." dedi.

"Biz hizmetlerimizle silkeleyeceğiz"

Açılışta konuşma gerçekleştiren Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek de "Bir eseri daha Honaz'ımıza kazandırdık. Hep birlikte başardık. Kış günlerinde bu inşaatı takip ettik. Biz biliyoruz ki çocuk ve aile mutluysa bu mutluluk kentin tümüne sirayet eder. Güzel şeyler konuşmak isterdim ama birkaç gün önce 'Şu belediyeleri bir silkeleyin' dediler. Gördüğünüz gibi biz silkelemeye devam ediyoruz. Biz hizmetlerimizle silkeleyeceğiz. Bize tehditlerle ve yukarıdan baskılarla geri adım attıramazlar. Honaz Belediyesi temel atmaktan ve tamamlamaktan geri durmayacak. Biz ne yaptığımızdan eminiz" diye konuştu.

Yeni projelerin müjdesini verdi

Konuşmasında yeni projelerin müjdesini de veren Başkan Kepenek, "Kreşleri kapatın diyorlar. Kreş vardı da biz mi görmedik. Bizim 60 öğrencimiz var. Anneleri iş gücü piyasasına katılmışsa, aile ekonomisine katkı sağlıyorsa, emeklilik hakkını kazanıyorsa biz kreşleri kapatmayız. Kent lokantalarına göz diktiler. Kent lokantaları sayesinde işletmeler fiyat politikalarını aşağı düşürdüler. Marketler ortalama 8 TL'ye ekmek satıyorlar. Halk Ekmek'te biz 6.5 TL'ye satıyoruz. Demek ki daha ucuza satılabiliyormuş. Akşamları yemek pişiremeyen 50 aileye yemeklerini gönderiyoruz. Bunları üst üste koyduğunuzda, sosyal tesislerle beraber Honaz'da bir devrim yaşanıyor. 15'nci parkımızı yaptık. Daha fazla yapacağız. Honaz merkezinde içinde amfi tiyatrosu olan, sosyal merkezleri olan ve herkesin kendisine donatı bulacağı park olacak. Kocabaş'ta yaşlı rehabilitasyon merkezimizi 19 Ocak'ta açıyoruz. 29 Aralık'ta taziye evimizi açıyoruz. Selanik Parkı projemiz var. 2025 yılında hayata geçireceğiz. Daha farklı projelerle Honaz'ımızı taçlandırma azmiyle tutuşuyoruz. Çalışanlarımdan helallik istiyorum. Onları son süreçte çok yordum. Açılıştan açılışa koşuyorlar. Sosyal tesis açılışlarımız devam edecek. Bu projeleri yaparken İller Bankası veya başka bankalara gidip borç dilenmedik. Öz kaynaklarımızla bu projeleri yaptık. Tasarruflu davranarak yaptık. Honaz her türlü gelişmişlik endeksinde yükselmeye devam ediyor. Bu konuda bize destek olan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Honaz'da 100. Yıl Atatürk Parkı Hizmete Açıldı - Son Dakika

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