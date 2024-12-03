Honaz'da İkinci Kent Lokantası Hizmete Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Honaz'da İkinci Kent Lokantası Hizmete Açıldı

Honaz\'da İkinci Kent Lokantası Hizmete Açıldı

Denizli'nin Honaz ilçesinde, uygun fiyatlarla sağlıklı yemek sunmayı amaçlayan 2. Kent Lokantası, Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu ve Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek'in katıldığı törenle açıldı. Lokanta, Kocabaş Mahallesi’nde hizmet verecek.

03.12.2024 14:41  Güncelleme: 14:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'de Honaz Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan 2. Kent Lokantası, Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu ve Belediye Başkanı Yüksel Kepenek tarafından Kocabaş Mahallesi sakinlerinin hizmetine açıldı.

Honaz Belediyesi, Denizli'de halkın uygun fiyata sağlıklı yemeğe ulaşması için belediyeler tarafından hayata geçirilen Kent Lokantalarının bir yenisi daha ilçeye bağlı Kocabaş Mahallesinde hizmete açıldı. Honaz Kapalı Pazaryerinde geçtiğimiz hafta hizmet veremeye başlayan Honaz Kent Lokantası Kiraz Şubesinin ardından ilçeye kazandırılan Kocabaş Kent Lokantasının açılışına Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Honaz Belediye Başkanı Yüksek Kepenek, CHP Parti Meclisi Üyeleri Berker Esen ve Emin Umut Dikili, CHP İl Başkanı Ali Osman Horzum, ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı. Uygun fiyata kaliteli hizmet vermeyi amaçlayan lokantada, 4 çeşit yemek diğer merkezlerde olduğu gibi 80 TL'ye vatandaşlara sunuluyor.

Honaz'a 2. Kent Lokantasını kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, "Bugün ikincisini açacağımız Kent Lokantası, Kocabaş'ta büyük bir eksiği kapatacak. Bir ailenin ekonomik olarak en çok etkilendiği yer mutfaktır. Bu projelerle aslında merkezi yönetimin yapamadığı ya da yapmadığı birçok projeyi biz 414 belediye başkanı olarak hepimiz ayrı ayrı kendi il ve ilçelerimize kazandırıyoruz. Tabi burada Belediye Başkanımız Bülent Nuri Çavuşoğlu başta olmak üzere tam bir makine gibi tıkır tıkır ilçelerimize hizmetler veriyoruz. Biz sosyal demokrat belediyeler olarak kreşlerimizle çünkü bu bölge kadın istihdamın çok yoğun olduğu bir mahalle. Bu nedenle kreşlerimizle, sosyal tesislerimizle halkın hep yanında olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Buradan bir müjde daha vermek istiyorum. Yaklaşık 15 ile 20 gün sonra Kocabaş Mahallemizde Yaşlı Rehabilitasyon Merkezimizde açılacak. Şuanda inşaatını tamamlamış bulunmaktayız. Bizler yaşlılarımızda huzur içerisinde yaşayabilecekleri bir sosyal tesisler oluşturacağız. Honaz Belediyesi çalışmaya, üretmeye devam ediyor. Önümüzdeki Cuma günü Kaklık'ta yeni bir açılış için tekrardan buluşacağız. Sosyal tesis, kent lokantası ve spor kompleksimizin açılışı için sizleri oraya davet ediyorum. Orada buluştuğumuzda sizleri başka bir açılışa daha davet edeceğim. Bir ilçenin nasıl kalkındığını, nasıl kalkınması gerektiğini sizlere kanıtlamaya çalışacağız" dedi.

Başkan Çavuşoğlu köyüne dönmek isteyenlere müjdeyi Honaz'dan verdi

Gerçekleştirdiği başarılı projeler nedeniyle Başkan Kepenek'i kutlayan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu ise "İl başkanıyken Yüksel Başkanımızın çalışmalarına yetişemiyorduk, şimdi Büyükşehir Belediye Başkanı olduk haftada 2-3 gün burada açılışlara katılıyoruz. Bu açılışları 2-3 günde bir değil her gün yapsın bizlerde burada ev tutalım hep beraber burada yaşarız. Kent Lokantası ve Halk Ekmek bizim açımızdan gerçekten önemli. Herkesin yanında olmaya çalışıyoruz. Belediyelerde bir tek kural vardır. Kimi zenginleştireceğinize karar vermeniz gerekiyor. Kendinizi mi yoksa halkınızı mı zenginleştireceksiniz. Denizli'de 14 belediye başkanımızda hepimizin bir tek tercihi var. O da kendilerini değil halkını zenginleştirmek için bir yolculuktayız. Umarım bu yolcuğumuz daha keyifli bir yere varacak. Biraz önce bir kardeşim sordu. Gebe, düve desteği verecektin ne oldu diye. Bu ay meclise alıyoruz. O desteğin birinci ayağını Denizli 'den köylere geri dönmek isteyenlerle başlayacağız. Denizli'de yaşayan ve köyüne gidip hayvancılık yapmak istiyorum diyen kardeşlerimize 5 gebe, düve desteği başlatacağımızın müjdesini burada açıklamak istiyorum" şeklinde konuştu.

Törende yapılan konuşmaların ardından Kocabaş Kent Lokantası dualarla vatandaşın hizmetine açıldı. Açılışın ardından eline kepçeyi alan Başkan Kepenek, davetliler ve vatandaşlara kendi elleriyle yemek ikram etti. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Bülent Nuri Çavuşoğlu, Yüksel Kepenek, Kent Lokantası, Yerel Haberler, Belediye, Politika, denizli, Ekonomi, Kocabaş, Tarım, Yaşam, Honaz, Son Dakika

Son Dakika Politika Honaz'da İkinci Kent Lokantası Hizmete Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:38 Yenidoğan Çetesi davasında 10 isme daha tutuklama talebi Yenidoğan Çetesi davasında 10 isme daha tutuklama talebi
14:33 Suriye’de rejim ile muhalifler arasında devam eden çatışmalardan en net görüntü Suriye'de rejim ile muhalifler arasında devam eden çatışmalardan en net görüntü
14:14 Özel, Bahçeli’nin kendisiyle ilgili sözlerinin yer aldığı kağıdı yırttı Özel, Bahçeli'nin kendisiyle ilgili sözlerinin yer aldığı kağıdı yırttı
13:55 Türk-İş Başkanı Atalay’a soruldu: Telafuz edilen ücretlerden hangisini kabul edeceksiniz Türk-İş Başkanı Atalay'a soruldu: Telafuz edilen ücretlerden hangisini kabul edeceksiniz?
20:59 Minibüsün Arkasına İple Bağlanan Köpek, Kameraya Yakalandı Minibüsün Arkasına İple Bağlanan Köpek, Kameraya Yakalandı
20:47 Esenyurt’taki istismar şüphelisi, vurduğu çocukla önce markete gitmiş Esenyurt'taki istismar şüphelisi, vurduğu çocukla önce markete gitmiş
20:46 Ateşkesin ardından bir ilk Hizbullah İsrail askerlerini hedef aldı Ateşkesin ardından bir ilk! Hizbullah İsrail askerlerini hedef aldı
20:27 Davutoğlu: Esad, Erdoğan’ın Çağrılarına Verdiği Küstah Cevapların Bedelini Ödüyor Davutoğlu: Esad, Erdoğan'ın Çağrılarına Verdiği Küstah Cevapların Bedelini Ödüyor
20:14 Irak Cumhurbaşkanı’nın sekreteri İstanbul’da bıçaklandı Irak Cumhurbaşkanı'nın sekreteri İstanbul'da bıçaklandı
20:08 Eski PFDK Başkanı Av. Hüseyin Karaahmetoğlu’ndan Türk futboluna eleştiriler ve öneriler Eski PFDK Başkanı Av. Hüseyin Karaahmetoğlu'ndan Türk futboluna eleştiriler ve öneriler
20:00 Kullanıcılara da duyuruldu WhatsApp artık o telefonlarda çalışmayacak Kullanıcılara da duyuruldu! WhatsApp artık o telefonlarda çalışmayacak
19:53 Hizbullah Esad’a sırtını döndü Hizbullah Esad'a sırtını döndü
19:26 PKK, yıllardır işgal ettiği bölgeden çekiliyor PKK, yıllardır işgal ettiği bölgeden çekiliyor
18:44 MicroStrategy milyarlarca dolarlık yeni Bitcoin alımı gerçekleştirdi MicroStrategy milyarlarca dolarlık yeni Bitcoin alımı gerçekleştirdi
18:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden adaylığına Fatih Erbakan’dan veto Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden adaylığına Fatih Erbakan'dan veto
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2024 15:32:18. #1.13#
SON DAKİKA: Honaz'da İkinci Kent Lokantası Hizmete Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.