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Hrant Dink Davası: Yargıtay'ın bozma kararına uyuldu, Cumhurbaşkanlığı avukatı katılma talebi kabul edildi - Son Dakika

Hrant Dink Davası: Yargıtay'ın bozma kararına uyuldu, Cumhurbaşkanlığı avukatı katılma talebi kabul edildi

Son Güncelleme: 01.11.2023 15:15

AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin kamu görevlilerinin yargılandığı davada, Yargıtay'ın bozma kararına uyuldu. Davaya, Cumhurbaşkanlığı avukatının katılma talebi kabul edildi. Mahkeme, 7 sanığın tutukluluğunun devamına karar verdi ve duruşmayı erteledi.

Özden ATİK/ İSTANBUL, AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin kamu görevlilerinin yargılandığı 15 sanık yönünden kısmen bozularak Yargıtay'dan dönen davada, üst mahkemenin bozma kararına uyuldu. Davaya, Cumhurbaşkanlığı avukatının "Anayasayı ihlal" suçu yönünden katılma talebi kabul edildi.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, 22 Haziran 2023'te Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin çoğu kamu görevlisi 37 sanığın beraat ettiği, 26 sanığın ise hapis cezası aldığı İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararını bazı sanıklar yönünden onarken, bazı sanıklar için bozmuştu. Yargıtay bozma ilamında, Jandarma İstihbarat ve Emniyet İstihbarat elemanlarının birlikte ve aynı zaman diliminde olayın içerisinde olduklarını belirterek örgütsel faaliyet kapsamında ve örgütsel amaca yönelik hareket ettikleri aktarılmıştı. Bu şekilde büyük çaplı örgütsel nitelikteki eylemlerin plansız, tasarlamasız ve rastgele gerçekleştirilemeyeceğine dikkat çeken Yargıtay, bu hususların birlikte değerlendirilmesi gerektiğine hükmetmişti.Bozma sonrasında İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya, tutuksuz sanıklar Şükrü Yıldız ve Mehmet Ali Özkılıç geldi. 7'si tutuklu 12 sanık ise Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı. Hrant Dink ailesini temsilen avukatlar da hazır bulundu.

CUMHURBAŞKANLIĞI AVUKATI KATILMA TALEBİNDE BULUNDU

Cumhurbaşkanlığı avukatı, duruşmaya katılma talebinde bulundu. Dink ailesi avukatı Bahri Bayram Belen, Yargıtay kararının esasa dair itirazlarını kapsamadığını ve dosyanın esasına bakılmadığını belirterek şu aşamada birşey demeyeceklerini söyledi. Mahkeme Başkanı, Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin verdiği hükmün kısmen bozulduğunu belirterek taraflara bozma ilamına uyulmasına katılıp katılmadıklarını sordu. Bunun üzerine sanıklar, bozma ilamına uyulmaması talebinde bulundular.

7 SANIĞIN TUTUKLULUĞUNUN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Mahkeme heyeti, usul ve yasaya uygun olduğu gerekçesiyle Yargıtay'ın bozma ilamına uyulmasına hükmetti. Sanıklar Gazi Günay, Hasan Durmuşoğlu, Muharrem Demirkale, Okan Şimşek, Osman Gülbel, Veysel Şahin, Yavuz Karakaya'nın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Sanık Faruk Sarı hakkında çıkarılan yakalama kararının bekletilmesine, bir kısım sanıkların dosyadan ayrılmaları talebi dosya bütünlüğünün bozulmaması ve dosyanın geldiği aşama gözönünde bulundurularak reddedildi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Taraflara kovuşturmanın genişletilmesi taleplerini sunmaları çağrısında bulunan mahkeme, celse arasında dilekçeleri değerlendirerek yargılamaya katkı sağlamayacağı düşünülürse dosyanın esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için savcıya gönderileceğini karara bağladı.Dosya kapsamında sanıklar TCK'nın 309. maddesi kapsamında "Anayasayı ihlal" suçu yönünden suç isnadı yapıldığını ve bu suç yönünden Cumhurbaşkanlığının zarar görme ihtimali dikkate alınarak katılma talebini kabul etti. Duruşma 10 Ocak 2024'e ertelendi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, jandarma ve eski emniyet görevlilerinin de aralarında bulunduğu kamu görevlilerinin ihmali davasında, 26 Mart 2021'de kararını açıklamıştı. 78 sanıklı davada, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in arasında bulunduğu 13 firari sanığın dosyası ayrılmıştı. Oybirliğiyle alınan kararda, cinayetin FETÖ/PDY'nin amaçları doğrultusunda işlendiğine kanaat getirildiği vurgulanmıştı. Toplam 26 sanığa çeşitli suçlardan değişik oranlarda mahkümiyet kararı verilmişti. Bazı sanıklar yönünden beraat, bazı sanıklar hakkında davanın düşürülmesine hükmedilmişti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Hrant Dink Davası: Yargıtay'ın bozma kararına uyuldu, Cumhurbaşkanlığı avukatı katılma talebi kabul edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hrant Dink Davası: Yargıtay'ın bozma kararına uyuldu, Cumhurbaşkanlığı avukatı katılma talebi kabul edildi - Son Dakika
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