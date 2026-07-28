Hristodulidis: Kıbrıs Sorununu Çözmek Zorundayız - Son Dakika
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Hristodulidis: Kıbrıs Sorununu Çözmek Zorundayız

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GKRY Lideri Hristodulidis, Kıbrıs sorununa dair görüşmelerin olumlu geçtiğini ve somut sonuçlar beklediğini söyledi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Lideri Nikos Hristodulidis, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldiği akşam yemeğinin ardından yaptığı açıklamada, "Kıbrıs sorununu çözmekten başka seçeneğimiz yok" dedi.

GKRY Lideri Nikos Hristodulidis, GKRY dönüşü Rum basınına yaptığı açıklamada, görüşmeden memnun ayrıldığını belirterek, yarın yapılacak üçlü görüşmeden somut ve olumlu sonuçlar çıkmasını umut etti. Hristodulidis, Kıbrıs sorununun özü, görüşmede müzakere metodolojisi, bugüne kadar sağlanan yakınlaşmalar ve genişletilmiş güven artırıcı önlemler dahil tüm başlıkların ele alındığını söyledi. Görüşmenin iyi, açık ve dürüst bir atmosferde geçtiğini ifade eden Hristodulidis, "Tüm konuları, özü, metodolojiyi, yakınlaşmaları ve genişletilmiş güven artırıcı önlemleri kapsayan bir görüşmeydi. Görüşme yarın sabah devam edecek ve umarım somut açıklamalar olur. Bu yönde çalışıyoruz" dedi.

Guterres'in Kıbrıs sorununa ilişkin yürüttüğü çabalara siyasi olarak bağlılığını yinelediğini belirten Hristodulidis, bu durumdan memnuniyet duyduğunu ifade etti. Taraflar arasında farklı yaklaşımların bulunduğu konuların da görüşüldüğünü dile getiren Hristodulidis, buna rağmen argümanların ve karşı argümanların açık şekilde ortaya konulduğunu belirterek, görüşmenin sonuç odaklı geçtiğini söyledi.

Hristodulidis, yarın saat 10.00'da yapılacak üçlü görüşmede Guterres'ten somut açıklamalar beklediklerini belirterek, "Hedefimiz bu. Bu hedefle bu akşam bir araya geldik, yarın da görüşmeye devam edeceğiz ve açıklamalar olacağı konusunda iyimser olmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

"Keşke daha da hızlı ilerleyebilsek"

BM'nin yanı sıra Avrupa Birliği'nin de sürece destek verdiğini belirten Hristodulidis, Avrupa Birliği'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Johannes Hahn'ın da önümüzdeki günlerde adaya geleceğini hatırlattı. Hristodulidis, "2017'de kesintiye uğrayan görüşmelerin yeniden başlaması hedefine doğru uluslararası bir girişim görüyoruz. Keşke daha da hızlı ilerleyebilsek. Ben yarın her şeyin başlamasına hazırım" dedi.

Akşam yemeğinin olumlu geçip geçmediğine ilişkin soruyu ise Hristodulidis, "Şu an bana sorarsanız gerçekleşen görüşmeden memnunum. İyi bir görüşmeydi ve Genel Sekreter'in bu çabaya siyasi olarak bu kadar bağlı olmasından memnuniyet duyuyorum. Hedefimize ulaşıncaya kadar çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Hristodulidis, Mart 2023'ten bu yana Kıbrıs sorununa yönelik uluslararası ilginin arttığını savunarak, "Bu büyük çabayı sürdüreceğiz. Kıbrıs sorununu çözmekten başka seçeneğimiz yok. Ne istediğimizi, nereye ulaşmak istediğimizi ve hangi yöntemleri kullandığımızı biliyoruz. Bunlar sonuç veriyor. Yarın Genel Sekreter'den olumlu gelişmeler ve olumlu sonuçlar duymayı umuyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Politika, Kıbrıs, Son Dakika

Son Dakika Politika Hristodulidis: Kıbrıs Sorununu Çözmek Zorundayız - Son Dakika

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