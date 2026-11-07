Hristodulidis, Kıbrıs'taki İngiliz üslerinin statüsünün değiştirilmesini istedi - Son Dakika
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Hristodulidis, Kıbrıs'taki İngiliz üslerinin statüsünün değiştirilmesini istedi

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GKRY lideri Hristodulidis, Kıbrıs'taki İngiliz üslerinin statüsünü değiştirmek istediklerini belirterek 'Bu sömürge mirasına son vermeliyiz' dedi. İngiliz hükümetinin müzakerelere kapıyı kapatmadığını öne süren Hristodulidis, görüşmeleri kamuoyu önünde yürütmeyeceklerini söyledi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis, Kıbrıs'taki İngiliz üslerinin statüsünü değiştirmek istediklerini belirterek, "Bu sömürge mirasına son vermeliyiz" dedi.

İngiliz gazetesi The Observer'a konuşan GKRY lideri Nikos Hristodulidis, İngiltere'nin Kıbrıs'taki Ağrotur ve Dikelya askeri üslerinin geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu. İngiliz üslerinin mevcut statüsünün değiştirilmesini istediklerini belirten Hristodulidis, "Bu sömürge mirasına son vermeliyiz" ifadelerini kullandı. Hristodulidis, İngiliz hükümetinin üslerin geleceğine ilişkin müzakerelere kapıyı kapatmadığını öne sürerek konunun diplomatik yollarla ele alınabileceğini söyledi.

Açıklamalarının "İngiltere karşıtlığı" olarak değerlendirilmemesi gerektiğini savunan Hristodulidis, İngiliz hükümetiyle ilişkilerine önem verdiklerini belirtti. Üslerin geleceğine ilişkin farklı seçeneklerin bulunduğunu ifade eden Hristodulidis, İngiliz hükümetine duydukları saygı nedeniyle muhtemel müzakereleri kamuoyu önünde yürütmeyeceklerini kaydetti.

İngiliz üslerinin statüsü 1960 anlaşmalarına dayanıyor

İngiltere, 1960 yılında Kıbrıs Cumhuriyeti'nin kurulması sırasında imzalanan uluslararası anlaşmalar kapsamında Ağrotur ve Dikelya bölgelerini Egemen Üs Bölgeleri statüsüyle doğrudan egemenliği altında tutuyor.

Kaynak: İHA
PolitikaKıbrısDünyaSon Dakika

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