HSK Üyeleri Anıtkabir'i Ziyaret Etti - Son Dakika
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Politika

HSK Üyeleri Anıtkabir'i Ziyaret Etti

HSK Üyeleri Anıtkabir\'i Ziyaret Etti
11.06.2025 17:12
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve yeni HSK üyeleri Anıtkabir'e giderek Atatürk'ü andı.

ADALET Bakanı ve Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanı Yılmaz Tunç, yeni HSK üyeleriyle birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti.

Bakan Yılmaz Tunç ve göreve yeni başlayan HSK üyeleri, Aslanlı Yol'dan yürüyerek, Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine geldi. Bakan Tunç, mozoleye çelenk bırakırken, dua okudu. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından beraberindekilerle Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Tunç, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, Cumhuriyetimizin teminatı olan hukuk devleti ilkesine bağlılıkla yargı bağımsızlığı ve hakimlik-savcılık güvencesini esas alan bir anlayışla görev üstlenen Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun yeni üyeleri olarak huzurunuzdayız. Kurduğunuz Cumhuriyetin en temel dayanaklarından biri olan adaletin, her bireyin hakkını eşitlik ve tarafsızlık temelinde koruyan bir sistemle tecelli etmesi için büyük bir sorumluluk taşıdığımızın bilincindeyiz. Yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığından asla ödün vermeden, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da adalet hizmetlerinin daha etkin hale gelmesi için Türkiye Yüzyılı'nı adaletin yüzyılı yapmak hedefiyle azim ve kararlılıkla çalışacağız. Planlı bir reform stratejisi içerisinde insan kaynağından fiziki ve teknolojik altyapıya, mevzuattan uygulamaya kadar her alanda gelişmeye devam eden yargı sistemimizi hukukun üstünlüğü ilkesinden ayrılmadan daha erişilebilir ve daha güvenilir yapmanın gayretiyle çalışmaya devam edeceğiz. Milletimizin vicdanında karşılık bulan adalet anlayışını yaşatmak ve emanet ettiğiniz Cumhuriyetimizin yüksek değerlerini daha da yüceltmek azmimizi bir kez daha aziz hatıranız önünde saygıyla ifade ediyoruz. Ruhunuz şad olsun."

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika HSK Üyeleri Anıtkabir'i Ziyaret Etti - Son Dakika

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