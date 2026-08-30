HÜDA PAR Başkanı'ndan İsrail Saldırısına Tepki - Son Dakika
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HÜDA PAR Başkanı'ndan İsrail Saldırısına Tepki

HÜDA PAR Başkanı\'ndan İsrail Saldırısına Tepki
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Zekeriya Yapıcıoğlu, İsrail'in Gazze'ye saldırısını Siyonizm'in insanlığa karşı savaşı olarak nitelendirdi.

HÜR Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin, "Bu, Siyonizmin insanlığa karşı bir savaşıdır ve insan olan herkesin bu zulme karşı durması gerekir" dedi.

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, partisinin Bingöl Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen 5'inci Olağan İl Kongresi'ne katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan kongrede, divan kurulunun oluşturulmasının ardından faaliyet ve mali raporlar oy birliğiyle kabul edildi. Kongrede konuşan Yapıcıoğlu, İsrail-Filistin çatışmasının yıllar içerisinde farklı şekillerde tanımlandığını belirterek, "O Siyonistler, o katil sürüsü, o soykırımcılar Filistin topraklarını işgal ettiğinde önce o zamanki savaşa dediler ki; 'Bu, Arap-İsrail savaşıdır.' Yani bu, İsraillilerle, Yahudilerle Araplar arasındaki savaştır; iki kavmin savaşıdır. Geride kalan Müslümanlar, sizi ilgilendirmez. Geride kalan dinlere mensup olan insanlar, sizi hiç ilgilendirmez yani. Bir müddet sonra dediler ki; 'İsrail-Filistin savaşı.' Diğer Araplara dediler ki; 'Bu sizin savaşınız değil ki. İsrailliler ile Filistinliler çatışıyor, savaşıyor.' Sonra şeytanca bir planla, karşı cepheyi küçültecekler ya, dağıtacaklar ya, dediler ki; 'Bu, İsrail'in Gazze'ye yönelik savaşıdır.' Filistin'in geri kalan kısımları, diğer Filistinliler; sizlik bir şey yok' dedi. Sonra dediler ki; 'Bu, İsrail ile Hamas arasındaki bir savaştır.' Yani diğer Gazzelilere dediler ki; 'Siz çıkın aradan, bizim sizinle bir derdimiz yok.' 100 bin insanı katlettiklerini unutturmaya çalışıyorlar. 'Bizim hedefimizde Hamas var, Hamas da zaten teröristtir. Dünyanın gelmiş geçmiş en tehlikeli terör örgütü.' Dünyanın en şerefli insanlarına 'terörist' dediler. Evet, biz o gün söyledik. Dedik ki; bu savaş, Siyonizm ile Hamas arasındaki bir savaş değil. Bu savaş, Siyonizm ile Gazze arasındaki bir savaş da değil. Bu savaş, İsrail ile Filistin arasındaki bir savaş da değil. Bu bir Arap-Yahudi savaşı da değil. Bu, Siyonizmin insanlığa karşı bir savaşıdır ve insan olan herkesin bu zulme karşı durması gerekir" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Zekeriya Yapıcıoğlu, Politika, İsrail, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Politika HÜDA PAR Başkanı'ndan İsrail Saldırısına Tepki - Son Dakika

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