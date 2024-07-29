HÜDA PAR Batman İl Teşkilatı, trafik kazasında ölenler için önlem çağrısı yaptı

Politika

HÜDA PAR Batman İl Teşkilatı, Batman Milletvekili Serkan Ramanlı öncülüğünde dün akşam düğün sonrası 4 kişinin öldüğü yolu trafiğe kapatarak uyarılara rağmen tedbir alınmamasına tepki gösterdi. Daha sonra adliyeye giden heyet, kazada ihmali bulunanlar hakkında da suç duyurusunda bulunarak yeni kazaların yaşanmaması için acil önlem alınması çağrısında bulundu.

Batman- Siirt Çevreyolu, Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında dün akşam saatlerinde bir kamyonet, düğün töreni çıkışında yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara çarptı. Kazada aynı aileden biri bebek 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

Kazanın ardından HÜDA PAR Batman Milletvekili Serkan Ramanlı, İl Başkanı Davut Şahin ve beraberindeki partililerle birlikte kazanın yaşandığı yerde yolu trafiğe kapattı.

Milletvekili Ramanlı, aynı bölgede sıkça yaşanan ölümlü kazalara dikkat çekmek için yola kan kırmızısı boya döktü. Daha sonra açıklama yapan Ramanlı, yeni can kayıplarının yaşanmaması için yolda acilen önlem alınmasını istedi.

Yaşanan kazayı hatırlatan Ramanlı, "İkisi çocuk olan 4 vatandaşımızı, kardeşimizi kaybettik. Yıllardır bu yolun düzeltilmesi ve orta refüjün aydınlatılması için çağrıda bulunuyoruz. Bugün bu sebeple bu yolu trafiğe kapattık. Artık yeter diyoruz. Artık kanlarımız akmasın. İnsanlarımız ölmesin diyoruz. Burada tedbir almak çok zor değil. Aksine çok kolaydır. Bu yolun bir an önce yapılmasını istiyoruz." dedi.

Ramanlı, "Bütün bakanlardan genel müdürlerine, valisinden şeflerine kadar herkesin artık buraya odaklanmasını, işini gücünü bırakıp buradaki tehlikeli yolun düzeltilmesi için elinden geleni yapması çağrısında bulunuyoruz" ifadelerinde bulundu.

Ramanlı ve beraberindekiler daha sonra adliyeye giderek kazada ihmali bulunanlar hakkında suç duyurusunda bulundu. - BATMAN